Die Telekom-Tochter T-Mobile US und der kleinere Konkurrent Sprint nehmen Insidern zufolge einen neuen Anlauf für eine Fusion. Zum dritten Mal in vier Jahren verhandeln beide Unternehmen über einen Zusammenschluss, wie mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Erst im November war der letzte Versuch zu einer Mobilfunkhochzeit an...

Den vollständigen Artikel lesen ...