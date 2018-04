Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klare Verluste verbucht. Die Stimmung verschlechterte sich dabei im Verlauf des Tages schlagartig, nachdem US-Präsident Donald Trump sich mit drastischen Worten in Bezug auf den Syrien-Konflikt geäussert hatte. Nach einem mutmasslichen Giftgasangriff in dem Land drohte er, ein Militärschlag der USA stehe unmittelbar bevor. Die steigende Wahrscheinlichkeit eines US-Schlags gegen das syrische Assad-Regime liess Investoren Vorsicht walten, vor allem weil dies den Konflikt mit Russland weiter anheizt.

"Dass Trump bereit ist, in den Konflikt aktiv einzugreifen, führt an den Märkten zu Verunsicherung, denn letztlich würden damit Russland und die USA auch militärisch aufeinander treffen", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank das Geschehen. Abseits der politischen Bühne behielten die Anleger vor allem US-Konjunkturdaten im Blick. Die Jahresinflationsrate stieg dort auf 2,4 Prozent. Die Daten gelten als eine Richtschnur für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank. Erst nach hiesigem Börsenschluss steht noch das Sitzungsprotokoll der jüngsten Sitzung von ebendieser auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 8'708,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,59 Prozent auf 1'425,47 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,54 Prozent auf ...

