Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Vor allem die Eskalation im Syrien-Konflikt ließ die Anleger vorsichtiger werden. Bisher handelt es sich nur um einen Krieg der Worte, doch das Ende ist bisher nicht abzusehen. US-Präsident Donald Trump hat Russland gewarnt, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" werden. Nach einem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Stadt Duma bemühen sich die USA, internationale Unterstützung für einen möglichen Militärschlag gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu sammeln. Der DAX schloss 0,8 Prozent leichter bei 12.294 Punkten. Fast reflexartig wurden in diesem Umfeld die Aktien der Fluglinien verkauft. So überrascht nicht, dass Lufthansa mit einem Minus von 2,6 Prozent zu den großen Verlierern des Tages gehörte.

Deutsche Telekom mit dem T-Mobile-US-Bonus

T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, befinden sich diese Gespräche allerdings noch im Anfangsstadium. Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen.

Die DZ Bank sieht eine Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit Sprint als einzig möglichen großen Zusammenschluss im US-Mobilfunkmarkt. Die Transaktion würde signifikantes Synergiepotenzial beinhalten. Aus logischen Erwägungen spreche grundsätzlich alles für eine Transaktion. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 2,1 Prozent nach oben.

Im MDAX stieg die Aktie von Jungheinrich um 1,5 Prozent, nachdem die Analysten von Hauck & Aufhäuser den Wert auf "Kaufen" hochgestuft haben. Nachdem sich das Unternehmen jüngst auf das Wachstum fokussiert habe, sollte sich die jüngst schwächelnde Profitabilität ab dem laufenden Geschäftsjahr verbessern. Im TecDAX gehörten Cancom zu den Gewinnern, die Aktie ging mit einem Plus von 5,6 Prozent aus dem Handel. Laut der Analysten von Warburg steht der Cloud-Bereich für Cancom hinsichtlich des künftigen Wachstums im Fokus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 101,6 (Vortag: 101,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,62 (Vortag: 4,14 Milliarden) Euro. Es gab 6 Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.293,97 -0,83% -4,83% DAX-Future 12.315,00 -0,73% -4,77% XDAX 12.309,52 -0,55% -4,29% MDAX 25.611,04 -0,79% -2,25% TecDAX 2.563,56 -0,19% +1,36% SDAX 12.047,85 -0,16% +1,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,43 28 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2018 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.