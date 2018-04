Trotz der vor einem Jahr eingeführten Akutsprechstunde beim Psychotherapeuten haben sich die Wartezeiten nicht verkürzt.

Das Thema ist hochrelevant, längst auch unter deutschen Managern: Dreißig Prozent aller Erwachsenen sind in Deutschland während eines Jahres betroffen von einer oder sogar mehreren psychischen Erkrankungen, gestresste Führungskräfte inklusive.

Während das Thema lange tabuisiert wurde und die Betroffenen sich aus Angst vor Stigmatisierung, Nachteilen am Arbeitsplatz oder Imageschaden bei Kollegen und Mitarbeitern gar keine ärztliche Hilfe holten, sind heute immer mehr Betroffene bereit, sich nicht nur mit Vitamintabletten, gutem Zureden vom Hausarzt "Das wird schon wieder" oder mit Sport über die Runden zu retten. Auch gestresste Manager suchen zunehmend professionelle Hilfe.

Dabei ziehen Spitzenmanager die Luxusklinik dem Therapeuten vor Ort vor. Doch manchem Geschäftsführer oder Abteilungsleiter eines mittelständischen Unternehmens ergeht es wie Otto-Normal-Verbraucher: Er findet keinen Therapieplatz - und wenn dann nur mit sehr langen Wartezeiten.

Die vor einem Jahr in Kraft getretene reformierte Psychotherapie-Richtlinie sollte das eigentlich ändern. Seither können sich Erkrankte kurzfristig in einer so genannten psychotherapeutischen Sprechstunde beraten lassen."Die Sprechstunde war ein durchschlagender Erfolg", resümierte jetzt der Präsident der Bundes-Psychotherapeuten-Kammer Dietrich Munz die Erfahrungen.

"Durch die neue Sprechstunde sind die psychotherapeutischen Praxen zu einer zentralen Koordinierungsstelle für psychisch Kranke geworden." Die Wartezeit auf ein erstes Gespräch bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten konnte drastisch von 12,5 auf 5,7 Wochen im Durchschnitt verkürzt werden. In Berlin klappt es sogar binnen etwas mehr als drei Wochen. Schlusslichter sind Brandenburg und Thüringen mit Wartezeiten von sieben bis acht Wochen.

Doch mit einer ersten noch so freundlichen Kontaktaufnahme ist es ja nicht getan. Vor allem die Krankenkassen hatten sich von der neuen Akutsprechstunde versprochen, dass auch die Wartezeit bis zur eigentlichen Behandlung deutlich sinken würden. So war die Erwartung, dass in der Sprechstunde die weniger ernst Erkrankten von den dringend Behandlungsbedürftigen getrennt werden könnten.

Doch die Wartezeiten sind weiter mit 20 Wochen auf einem "unvertretbar hohen Niveau", wie Kammerpräsident Munz findet. Vor der Einführung der Akutsprechstunde lag sie bei 20 Wochen. Besonders schlimm ist es nach wie vor im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen und dem Saarland sowie den eher ländlich strukturierten Bundesländern Niedersachsen, Thüringen und Brandenburg mit Wartezeiten von knapp 23 oder über 23 Wochen.

Munz weiß auch warum: Weil im Ruhrgebiet die Bedarfsplanung der Praxissitze für Psychotherapeuten besonders rigide gehandhabt wird, obwohl in der Region ...

