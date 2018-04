Die Angebote für Alitalia nehmen langsam Form an. Der Verkauf der insolventen Airline könnte sich aber noch länger hinziehen.

Einer der drei Kaufinteressenten für die insolvente Alitalia hat nach Angaben des Industrieministeriums in Rom sein Angebot verbessert. Es gebe hier "konkrete Schritte nach vorne, was Routen und Personal betrifft", erklärte das Ministerium am Mittwoch in Rom, ließ aber offen, um wen es sich handelt.

Neben der Lufthansa und Easyjet hat auch der Billigflieger Wizz Air seine Ankündigung vom Januar wahrgemacht und ein Gebot eingereicht, wie eine Person mit Kenntnis des Vorgangs Reuters sagte. Die Airline wollte das nicht kommentieren. Sie hatte früher erklärt, nicht am Langstreckengeschäft interessiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...