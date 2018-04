SPD-Politiker Carsten Schneider rügt Ex-Parteichef Sigmar Gabriel - und wirbt im Handelsblatt-Wirtschaftsclub für eine Entlastung kleinerer Betriebe.

In der SPD regt sich Unmut über die Äußerung des ehemaligen Bundesaußenministers und ehemaligen Chefs der Partei Sigmar Gabriel. In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" hatte Gabriel eine Entfremdung der Politik vom Wähler beklagt. "Das hat mich wahnsinnig geärgert", sagte Carsten Schneider, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch bei "Curry & Politics", einer gemeinsamen Veranstaltung von Handelsblatt und "Wirtschaftswoche" in Berlin.

"Wie man lange Verantwortung tragen konnte, in der SPD und auch als Wirtschafts- und Außenminister, und dann so tut, als hätte man damit nichts zu tun gehabt, das finde ich bemerkenswert", schimpfte Schneider. "Ich teile das auch überhaupt nicht. Ich halte das für absoluten Blödsinn." Es gebe zwar eine Spaltung der Gesellschaft, Journalisten und Politiker hätten einen anderen Zugang.

"Aber jetzt so zu tun, als gäbe es keine Verankerung der Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis, das ist doch Blödsinn, hanebüchener Unsinn", sagte Schneider. Der Gastbeitrag von Gabriel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...