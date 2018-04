Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die exocad GmbH gab kürzlich die Verfügbarkeit ihrer neuen Version "exocad DentalCAD 2.2 Valletta" bekannt. Mit über 30 neuen Merkmalen und Verbesserungen über 130 bestehender Funktionen steht "Valletta" für die bislang umfangreichste Erweiterung von Software-Fähigkeiten in exocads Geschichte.



Die Valletta-Version läutet zudem exocads neues Benennungssystem für Versionen ein: Das Unternehmen wird bedeutende Software-Versionen fortan nach kulturell wichtigen Städten benennen. Die Version dieses Jahres wurde nach der Kulturhauptstadt Europas des Jahres 2018 benannt.



"Wir freuen uns sehr, die Version DentalCAD 2.2 Valletta ankündigen zu können; wir sind durch die neuen Möglichkeiten, die sie Zahnspezialisten bieten wird, hoch motiviert", so Geschäftsführer Tillmann Steinbrecher. "Diese Version ist einmal mehr das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen exocad und seinen Kunden. Das Produkt wird basierend auf außerordentlich wertvollen Rückmeldungen und Anfragen nach bestimmten Merkmalen entwickelt, die wir von unseren Kunden erhalten. Diese erlauben es uns, immer innovativere Lösungen zu entwickeln und fortlaufend den Branchenstandard für Spitzenleistung in der digitalen Zahnmedizin zu setzen."



Wichtige Highlights der neuen Version:



- dentalshare webview: Echte 3D-Vorschau-Links, die sowohl im Web-Browser als auch auf Ihrem Mobilgerät funktionieren - Schnellere Interaktion dank zahlreicher Verbesserungen in Bedienbarkeit und Leistung - Viele neue Hotkeys für häufig genutzte Funktionen - Neue Kontaktpunkt-Werkzeuge: Intelligentere Anpassung an Approximalkontakte; einfaches Bearbeiten mit dem "Disc Cutter" - Vereinfachtes Nesting in CAD (Rohlingauswahl in der Produktion) für den CAM-Export; Rendering mehrschichtiger Rohlinge mit TruSmile -Support - Neue HD-Zahnbibliothek mit einem natürlichen und ästhetisch ansprechenden Zahn-Set - Articulator: Freie Auswahl der Führungsfläche in der Artikulatorbewegung - Model Creator: Implantatmodelle mit Gingivamaske; individuelle Einschubrichtungen für Stümpfe - Verbessertes Rendering texturierter/farbiger Scans von intraoralen und Gesichts-Scannern - Option, zusätzliche interaktive Schnittansichten anzuzeigen



Alle Nutzer, die bereits einen Update-Vertrag haben, können die neue Version nutzen.



Informationen zur exocad GmbH



Die exocad GmbH (exocad.com) ist ein dynamisches, innovatives Software-Unternehmen, dessen Ziel es ist, die Möglichkeiten der digitalen Zahnmedizin auszuweiten und Erstausrüstern (OEMs) flexible, zuverlässige und einfach zu bedienende CAD-/CAM-Software für Dentallabore und Zahnarztpraxen anzubieten. exocad-Software wurde von führenden OEMs weltweit zur Integration in deren CAD-/CAM-Dentalangebote ausgewählt. Jedes Jahr werden tausende "exocad DentalCAD"-Lizenzen verkauft. Weitere Informationen und eine Liste von exocad-Vertriebspartnern finden Sie unter exocad.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/664934/exocad_GmbH_Valetta.jpg



OTS: exocad GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130249.rss2



Pressekontakt: Novica Savic nos@exocad.com