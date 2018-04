Von Markus Fugmann

Das dürfte die erste indirekte Kriegserklärung sein, die per Twitter kommuniziert wird: in einem Tweet kündigt Donald Trump einen Militärschlag gegen Syrien an und warnt gleichzeitig Russland vor dem Abschuß von Raketen auf Syrien! Die Märke daher zunächst stark unter Druck, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...