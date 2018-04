Es gibt weniger Hotels in Deutschland, aber immer mehr Gästebetten. In der Branche fressen die Großen die Kleinen. Das ist nicht die einzige Entwicklung, die dem Hotelverband Sorgen bereitet.

Fast 700 neue Hotels in den nächsten drei Jahren, mit 100 000 Zimmern, knapp 17 Milliarden Euro Investitionen dafür. "Da beginnt es mulmig zu werden", sagt Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland (IHA). Man müsse fragen, "ob die Nachfrage diesen Kapazitätsausbau tragen wird".

Klar, wenn es so weitergeht wie in den vergangenen acht Jahren, dann werden genügend Gäste aus dem In- und Ausland kommen, um sich in die Extra-Betten zu legen. Seitdem geht es mit den Übernachtungszahlen stets aufwärts. "Gute Konjunktur, politische Stabilität, Nullzinspolitik", all das seien Faktoren, die Reisen in Deutschland attraktiv machten, meint der Verbandsvorsitzende Otto Lindner.

Für den Chef der Hotelgruppe Lindner ist das aber ein labiler Zustand. Kaum eine andere Branche reagiere so anfällig auf Terroranschläge oder politische Krisen. "In den Unternehmen werden Reisekosten als erstes gestrichen", beschreibt er die Folgen eines Abschwungs. Deshalb sei es bedenklich, wenn die Immobilienpreise höher und höher kletterten, ebenso die Verkaufspreise von Hotels und die Mieten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...