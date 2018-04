Zürich - Die 30. Ausgabe der Lifefair Foren war der Digitalisierung und ihren Chancen und Herausforderungen auf die Arbeitswelt gewidmet. Ist die Digitalisierung der Arbeitswelt eher Fluch oder Segen? Für die acht Experten und über 200 Teilnehmer im ausgebuchten Forum St. Peter der Credit Suisse in Zürich war die Frage schnell beantwortet: ein Segen, aber….

Das volle Potential der Digitalisierung kann sich nicht ohne Anpassungen im Denken und in der Bildung sowie dem Erlernen und Anwenden neuer Fähigkeiten zur Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft entfalten. Wie findet der Mensch seinen Platz neben der künstlichen Intelligenz? Was ist das überhaupt? Wie können wir das Potential der Digitalisierung zur nachhaltigen Entwicklung unseres gesellschaftlichen Wohlstands heben?

Mensch wieder im Zentrum der Digitalisierung

Yvonne Bettkober, Director Enterprise Solutions von Microsoft Schweiz und Marc Vontobel, Gründer und CEO von Starmind, einem Schweizer Entwickler von künstlicher Intelligenz (KI), zeigten in ihren Einführungsvorträgen auf, wie der technologische Fortschritt die Arbeit von Raum und Zeit befreit und die Technologie zum Dienste des Menschen eingesetzt wird. Die Digitalisierung sei nach der Industrialisierung eine weitere Transformationswelle, die die Chance böte, Nachhaltigkeit für alle zu schaffen. «Die Digitalisierung bringt grosse Vor- und Nachteile mit sich. Sie lässt sich gestalten, aber nicht aufhalten. Die enormen gesellschaftlichen und ökonomischen Vorteile stehen reellen Risiken entgegen. Nun gilt es neue (idealerweise bessere) Arbeits-, Wertschöpfungs- und Gesellschaftsmodelle zu erschaffen», so Bettkober. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...