Branchenveteran verstärkt herausragendes Managementteam

Harbour Energy, Ltd ("Harbour") gab heute bekannt, dass David D. Powell als Chief Financial Officer in das Unternehmen eingetreten ist. Powell ist ein erfahrener Öl- und Gasmanager mit globaler Betriebserfahrung, der weltweit Finanz-, IT- und Logistik-Organisationen aufgebaut und geführt sowie Integrationsaktivitäten nach Übernahmen geleitet hat und über Expertise sowohl in betrieblicher Transformation als auch langfristiger Geschäftsstrategie verfügt. Er wird in den Büros von Harbour Energy in Houston tätig sein und in seiner neuen Funktion weltweit Verantwortung übernehmen.

Linda Z. Cook, Chief Executive Officer von Harbour Energy, sagte: "Nach dem Abschluss unserer großen Transaktion in der Nordsee Ende letzten Jahres, gefolgt von der jüngsten Ankündigung über den Fortschritt bei der möglichen Übernahme von Santos Ltd, ist dies eine spannende Zeit für Harbour Energy. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als internationaler CFO für Öl und Gas wird David zweifellos einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Umsetzung unserer Strategie leisten. Wir heißen ihn im Team willkommen."

David D. Powell führte aus "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Linda und den anderen Mitarbeitern bei Harbour Energy und EIG insgesamt sowie meine Aufgaben bei der weiteren Entwicklung dieses neuen, weltweit unabhängigen Öl- und Gasunternehmens."

Powell war zuvor unter anderem als CFO bei Cobalt International Energy und CFO des Geschäftszweigs Erdöl von BHP Billiton tätig. Vor seinem Wechsel zu BHP war er mehr als 28 Jahre in verschiedenen Funktionen bei der Occidental Oil Gas Corporation mit Niederlassungen in den USA, Katar, Malaysia, Russland und Argentinien beschäftigt. Er machte seinen Abschluss am William Jewell College mit summa cum laude, absolvierte das Advanced Management Program an der Harvard Business School und verfügt über eine Urkunde als zugelassener Wirtschaftsprüfer.

Über Harbour Energy

Harbour ist ein weltweit tätiges Öl- und Gasunternehmen, das von EIG Global Energy Partners ("EIG") gegründet wurde. Im Unterschied zu typischen, mit privatem Beteiligungskapital geförderten Unternehmen wird Harbour dauerhaft mit Kapital ausgestattet und verfolgt das Ziel, ein weltweites Portfolio erfolgreicher, langfristig wachsender Öl- und Gasunternehmen aufzubauen. Die erste Transaktion von Harbour der Erwerb eines Pakets von Produktionsanlagen im Volumen von 3 Milliarden Dollar in der britischen Nordsee wurde 2017 abgeschlossen. EIG ist auf private Investitionen in Energie- und energiebezogene Infrastruktur spezialisiert. Seit 1982 hat EIG über 25,3 Milliarden US-Dollar in mehr als 320 Portfoliobeteiligungen in 36 Ländern auf sechs Kontinenten investiert.

Weitere Informationen zu Harbour unter www.harbourenergy.com.

Weitere Informationen zu EIG unter www.eigpartners.com.

Wichtiger Haftungsausschluss:

Bestimmte hierin enthaltene Informationen sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "voraussehen", "abzielen", "prognostizieren", "potenziell", "schätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "glauben" bzw. den entsprechenden Verneinungen oder anderen Abweichungen davon zu erkennen sind. Aufgrund verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse oder die tatsächliche Leistung erheblich von den Ereignissen, Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben oder in Aussicht gestellt werden. Daher sollten sich Anleger nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

