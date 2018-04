Der Preis für das Nordseeöl Brent klettert deutlich über 70 Dollar. Der Markt fürchtet eine militärische Auseinandersetzung zwischen USA und Russland.

223 Zeichen haben dem Ölpreis am Mittwoch einen maßgeblichen Schub über die Marke von 70 Dollar gegeben. Dass US-Präsident Donald Trump via Twitter einen Raketenangriff auf Syrien ankündigte, schreckte nicht nur die internationale Politik auf, sondern hinterließ auch am Ölmarkt seine Spuren.

Die geopolitischen Risiken und die Furcht vor Hemmnissen im globalen Ölhandel haben den Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 2,5 Prozent auf gut 72,50 Dollar steigen lassen. So teuer war Öl seit Anfang Dezember 2014 nicht mehr.

In seinem Tweet stichelte Trump gegen Russland, das zuvor erklärte, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien geschossen würden. "Russland, bereitet euch vor", schrieb Trump. Die Raketen würden kommen - "hübsch, neu und smart". Russland unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Machthaber Baschar al-Assad. Mit der Twitter-Drohung stellt sich der US-Präsident hingegen klar gegen Assad. Trump macht die Regierungskräfte für den jüngsten Giftgasangriff in Duma verantwortlich.

Die Furcht am Ölmarkt dürfte weniger an der Ölproduktion Syriens hängen. Laut den Daten der aktuellen BP Statistical Review fördert das vom Bürgerkrieg geprägte Land gerade einmal 25.000 Barrel Öl pro Tag. Vor Ausbruch des Krieges im Jahr 2011 förderte das Land mit knapp 400.000 Barrel noch wesentlich mehr.

Vielmehr dürfte den Rohstoffhändlern die Ölversorgung der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...