Unterföhring, 11. April 2018 - Die neue Vereinbarung zwischen Sky und der Mediaagentur Mediacom knüpft an eine bereits mit Sky UK bestehende Partnerschaft an. Gemeinsam werden beide Unternehmen branchenführende Standards für Transparenz und Verlässlichkeit im gesamten Mediaprozess setzen. Die neue Vereinbarung umfasst neben Deutschland und Österreich auch das Vereinigte Königreich, Irland und Spanien. Sky Italia wird weiterhin von MEC und Simple Agency unterstützt.



Mediacom hat in einem dreistufigen Pitch durch ihre umfassende Kompetenz, Kreativität, Marktkenntnisse und das Commitment, die Effizienz der Mediaausgaben von Sky zu steigern, überzeugt.



Die Agentur wird voraussichtlich ab dem 1. Juli 2018 mit den entsprechenden Media-Accounts von Sky arbeiten.



Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland: "Die heute verkündete Mediapartnerschaft stellt einen Neustart für die Weiterführung einer langjährigen Kooperation dar. Sky Deutschland befindet sich auf einem soliden, kontinuierlichen Wachstumspfad und die Stärke unserer Marke war und ist ein entscheidender Faktor für diesen Erfolg. Das damit verbundene Investment macht eine starke, vertrauensvolle und effektive Partnerschaft erforderlich. Wir sind überzeugt, dass der umfangreiche Prozess, der zu unserer Entscheidung geführt hat, die Partnerschaft zwischen Sky und unserer Mediaagentur noch transparenter und verlässlicher macht."



Über Sky Deutschland: Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



