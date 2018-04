Liebe Leser,

Porsche profitiert seit Jahresstart vor allem von seinen hervorragenden Absatzzahlen in den USA. Der Sportwagenhersteller legte dort im ersten Quartal um zehn Prozent zu, während der weltweite Aufschwung lediglich sechs Prozent beträgt. In Deutschland und in Europa ging es insgesamt um acht Prozent beim Absatz nach oben.

Macan weiter das erfolgreichste Modell

Porsche verkaufte in den ersten drei Monaten 2018 weltweit insgesamt 63.478 Fahrzeuge, davon 13.954 Stück ... (Achim Graf)

