Nicht mehr der Campus ist die Spielwiese für Jungpolitiker in Lateinamerika. Die neuen konservativen Präsidenten haben Politik in den Fußballvereinen gelernt.

Bis vor kurzem waren in Lateinamerika die Universitäten die wichtigsten Durchlauferhitzer für politische Karrieren. Vor allem die Jungpolitiker aus der Mittelschicht nutzten zu Diktatur-Zeiten die mehr oder weniger vor den Militärs geschützten Universitätsgelände, um Politik zu üben. Dabei ging es durchaus realistisch zu: Als ich den achtziger Jahren an der Wirtschaftsfakultät der staatlichen Universität in Buenos Aires zwei Auslandsemester studierte, fanden nur ein paar Wochen regulär Vorlesungen statt.

Der Rest die Zeit verbrachten die Studenten mit Politik. Sie agitierten so ernsthaft und bekämpften sich in Scharmützeln und Intrigen als ginge es um ihr Leben. Die meisten der linken Politiker, die heute am Ruder sind, haben sich in der Studentenpolitik warmgelaufen. Bis heute sind die öffentlichen Universitäten in Lateinamerika stark politisiert - mit dem Nebeneffekt, dass die Studenten dort meist länger brauchen für den Abschluss wegen der oft monatelangen Streiks.

Doch das ändert sich gerade mit dem politischen Trendwechsel in Lateinamerika von links zu konservativ: Nicht mehr der Campus ist die Spielwiesen für künftige Politikergenerationen in Lateinamerika. Die neueste Präsidentenriege hat die Politik in den Erstliga-Fußballvereinen geübt.

Das gilt für die Staatsoberhäupter in Argentinien, Chile und Paraguay ...

