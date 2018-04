Er wollte nie Sprecher des Repräsentantenhauses werden, doch er ließ sich in die Pflicht nehmen. Nun kündigt Paul Ryan seinen Abschied an.

Paul Ryan schaute ernst, als er im Kapitol vor die Presse trat. Es sei eine der "größten Ehren" seines Lebens gewesen, als Sprecher des Repräsentantenhauses zu dienen, so der 48-Jährige. Trotzdem werde er keine weitere Amtszeit anstreben. "Ich trete nicht zurück", so Ryan. Bei der Zwischenwahl im November werde er allerdings nicht noch einmal kandidieren.

"Im Januar ziehe ich mich zurück und lege diese Mehrheit in gute Hände für eine strahlende Zukunft", so der Noch-Sprecher. Er selbst wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Sonderlich überraschend kommt Ryans Rückzug nicht. Bereits seit Monaten wird in Washington darüber spekuliert, dass der Republikaner nicht erneut antreten wird. Ryan gilt nach fast 20 Jahren im Repräsentantenhaus als übersättigt vom politischen Betrieb. Eine weitere Karriere in einem anderen Amt wird in seinem Umfeld ausgeschlossen.

Angeblich wollte Ryan sich bereits vor einigen Jahren zurückziehen, doch der Rücktritt von John Boehner als Sprecher des Repräsentantenhauses machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ryan war der einzige Kandidat, auf den sich die schon damals tief gespaltene Republikaner-Mehrheit in der unteren Kongresskammer einigen konnte. Ryan fügte sich schließlich widerwillig und übernahm das Amt. Noch keine drei Jahre ist das her.

Seitdem wurden Ryans Befürchtungen mehr als bestätigt. Schon vor Donald Trumps Präsidentschaft ...

