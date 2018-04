KPMG hat zum ersten ICO-Festival geladen. Und es kam eine bunte Mischung aus Anbietern von Kryptoinvestments, Investoren, Anwälten und Beratern.

Die Dialoge gehen an diesem fast schon heißen Mittwochnachmittag in München stets in die gleiche Richtung: "Wie seid ihr finanziert?" - "Oh, ein Kumpel hat da Kontakte nach Singapur", kommt es zurück. "Und habt ihr schon eine Website?" - "Entsteht gerade".

Die ansonsten eher zurückhaltenden Berater und Wirtschaftsprüfer von KPMG haben an diesem Tag zum ersten ICO-Festival geladen. Wer auch im Jahr 2018 noch immer nichts mit diesen drei Buchstaben anfangen kann, dem sei an dieser Stelle noch einmal gesagt, dass es sich dabei um Initial Coin Offerings handelt.

Wurden unter dem Begriff Initial Public Offerings, Kurzform IPO, bisher im Wesentlichen Aktien an den Markt gebracht, so hat seit gut zwei Jahren die digitale Variante erheblichen Zulauf. Angeboten werden Token eines Unternehmens oder Projekts auf Blockchain-Basis. Rund 2000 ICOs gab es seither weltweit, mit rapide steigender Tendenz.

Gut 200 Vertreter der jungen Branche sind deshalb am Mittwoch in der Münchener KPMG-Zentrale zusammengekommen, dazu Anwälte und Investoren, IT-Spezialisten und Berater. Was eigentlich eine Konferenz ist, heißt hier Festival, männliche Teilnehmer sind deutlich in der Überzahl, mehrheitlich mit Gesichtsbehaarung. Krawatten sind nicht verpönt, aber die Ausnahme.

Und vor dem Konferenzsaal mit der deutlich überforderten Mikrofonanlage ist weit mehr los als im Saal. Die eingangs angesprochenen Dialoge wollen schließlich geführt werden.

Ansonsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...