Liebe Leser,

Alphabet A hat auch am Mittwoch wieder etwas Schwäche gezeigt. Der Wert setzte minimal zurück und demonstriert damit, dass die Bäume im Technologie-Sektor in den USA derzeit nicht in den Himmel wachsen. Dabei gilt die Aktie übergeordnet zumindest unter den Chartanalysten noch als stark. Denn es haben sich jüngst in Höhe von etwa 816 Euro zwei Untergrenzen herausgebildet, die einen massiven Schutz versprechen. Auch bei 776,02 Euro findet sich eine solche Unterstützung. Hier ... (Moritz von Betzenstein)

