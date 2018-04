Peter Lynch gilt schon zu Lebzeiten als Legende an der Wall Street. Mit dem Fidelity Magellan erzielte der Ex-Fondsmanager zwischen 1977 bis 1990 eine jährliche Rendite von unerreichten 29 Prozent. Anders ausgedrückt: Wer zu Beginn von Lynchs Amtszeit 37.000 Dollar in den Fonds investierte, war, als er sich in den Ruhestand verabschiedete, Millionär.

Den vollständigen Artikel lesen ...