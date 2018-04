Bei der zweiten Anhörung in Washington wuchs der Druck auf Mark Zuckerberg. Die Politiker ließen sich immer weniger von den Phrasen des Facebook-Chefs abspeisen.

Am zweiten Tag der Anhörungen in Washington hatte Mark Zuckerberg weniger leichtes Spiel. Die 54 Mitglieder des Energy and Commerce Committee, einem ständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, zeigten sich besser gerüstet als die Senatsausschüsse für Handel und Justiz am Vortag.

Sie nutzten die sechsstündige Anhörung, um den Facebook-Chef zu attackieren. Der Ton war schärfer, die Vorwürfe heftiger. Greg Walden, der Vorsitzende des Ausschusses, bezeichnete die Enthüllungen über den Datenskandal um Cambridge Analytica, das sich illegal Zugriff auf die Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern verschafft hatte, als "zutiefst beunruhigend". Die kalifornische Demokratin Anna Eshoo monierte, die Firma habe eine "moralische Verantwortung" die demokratischen Institutionen der USA zu schützen.

Die Politiker verlieren zunehmend die Geduld mit den Floskeln, hinter denen sich der 33-Jährige versteckt. Werde Facebook sein Geschäftsmodell ändern "im Interesse, die individuelle Privatsphäre der Nutzer zu schützen?", will Eshoo etwa wissen. Die Antwort von Zuckerberg sorgt für Stirnrunzeln im Saal: "Ich bin mir nicht sicher, was das heißt."

