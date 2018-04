Das Jerte-Tal (Valle del Jerte), im Norden von Extremadura, ist für die Blüte der Kirschbäume im Frühling bekannt, ein unglaubliches Spektakel mit mehr als einer Million Bäumen, welche die Hänge des Tales in Weiß hüllen. Die Blüten des Jerte-Tals kündigen an, dass Kirschen und Picotas in ein paar Wochen kommen. Foto © Cereza del Jerte Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...