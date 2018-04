Greenyard gab am Dienstag eine Verbesserung der Beschaffung von hochqualitativen exotischen Früchten durch Übernahme von 40% an Mor International durch Greenyard Fresh mit der Option bekannt, in Zukunft ein Mehrheitseigentümer zu werden, wobei die Summe nicht mitgeteilt wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Mor International ist ein bekanntes israelisches Fruchtbeschaffungs- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...