Der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (SCoPAFF) hat am 23. März 2018 kurzfristig eine Übergangsfrist für Rückstandshöchstgehalte in Rettich- und Radieschenblättern festgelegt. Diese ist am 1. April 2018 in Kraft getreten und soll bis zum 1. Januar 2022 gelten, wie der QS Fachgesellschaft Obst, Gemüse, Kartoffeln GmbH...

Den vollständigen Artikel lesen ...