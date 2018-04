Anleger in Fernost sind besorgt über einen möglichen US-Militärschlag in Syrien. Trumps Äußerungen treiben die Ölpreise in die Höhe.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung eines Raketenangriffs auch die Aktienmärkte in Japan verunsichert. "Ich glaube zwar nicht, dass wir vor dem Dritten Weltkrieg stehen", sagte der Finanzmarktanalyst Hidenori Suezawa von der Anlagefirma SMBC Nikko Securities mit Blick auf den internationalen Konflikt über Syrien.

"Aber sollte es zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland geben, wäre das die Art von Schlagzeile, die die Aktienmärkte zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...