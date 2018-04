Hochspezialisierte Unternehmen aus der Verpackungsindustrie forschen intensiv an neuen Materialien und modernen Konzepten. Eines davon ist die Danapak Flexibles A/S aus dem dänischen Slagelse, die mit ihren rund 190 Mitarbeitern seit Mitte 2014 Teil der Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Baden/Österreich ist.

Bezüglich der Barriereeigenschaften stellen Pharmaprodukte besonders hohe Anforderungen an ihre Verpackung. Diese muss zum Beispiel vor der Durchlässigkeit von Aromastoffen, Fetten und Ölen schützen, eine gute chemische Resistenz aufweisen sowie Wasserdampf fernhalten. Hierfür hat Danapak vor Kurzem eine ganz neue Lösung entwickelt. Low Absorption Sealant (LAS) heißt das neue Material, das als extrudiertes Polymer oder als Verbundfolie verfügbar ist. Es stellt eine innovative Alternative zu den herkömmlichen, bisher verwendeten Polymeren wie Barex dar. Die Folien aus dem neuen LAS-Sortiment sind in Materialdicke und Steifigkeit mit Barex vergleichbar und zeichnen sich durch besonders zuverlässige Barriereeigenschaften aus. Auch ihre Siegeleigenschaften überzeugen, denn im Vergleich zu Polymeren wie Barex kann die Siegeltemperatur mindestens als gleich oder geringer eingestuft werden. Darüber hinaus weisen LAS-Materialien auf allen marktüblichen Verpackungsanlagen eine sehr gute Maschinengängigkeit aus.

Anwenderfreundliches Handling

Ein weiteres wichtiges Kriterium, das Verpackungen für Pharmaprodukte erfüllen müssen, ist ein anwenderfreundliches Handling: Sie sollten so gestaltet sein, dass Patienten, egal ob jung oder alt, gesund oder körperlich beeinträchtigt, problemlos in der Lage sind, ihre Medikamente nach Vorschrift einzunehmen. Verbraucherfreundliche Verpackungen unterstützen beispielsweise eine exakte Medikamenteneinnahme durch Dosierungshilfen und tragen damit zu einer verbesserten Therapietreue ...

