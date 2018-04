Der Datenskandal verschreckt die deutschen Nutzer. Nach einer Umfrage will ein Drittel weniger aktiv sein oder den Account löschen.

Facebook weiterhin nutzen - oder abschalten? Über diese Fragen zerbricht sich so mancher Nutzer des weltgrößten Netzwerks gerade den Kopf. Schließlich werfen die Enthüllungen des Datenskandals von Facebook ein völlig neues Licht auf die Verwertung der teilweise sensiblen Daten: Facebook-Chef Mark Zuckerberg gestand vor einer Woche, dass die Daten von rund 89 Millionen Facebook-Nutzern weitergereicht wurden - ohne dass die Betroffenen etwas davon ahnten. Die Daten wurden auf unlautere Weise an die britische Analysefirma Cambridge Analytica weitergegeben.

Ein Datenmissbrauch mit weitreichenden Folgen. So musste Facebook-Chef Zuckerberg in dieser Woche an zwei Tagen vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. Ein Auftritt mit Seltenheitswert, schließlich schickt der 33-jährige Unternehmensgründer lieber seine Führungskräfte zu heiklen Auftritten. Doch der Druck, unter dem das soziale Netzwerk steht, das mehr als ...

