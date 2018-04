Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAUT - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will den Einsatz von Elektro-Lkw forcieren. Nach SZ-Informationen sollen sie von Januar an keine Lkw-Maut zahlen. Die jährliche Ersparnis liegt bei 5.000 Euro je Fahrzeug. Das sei ein großer Anreiz, auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzusteigen, sagte Scheuer. (SZ S. 6)

EUROZONE - Die für dieses Jahr geplante Reform der Euro-Zone steht auf der Kippe. Grund dafür sind massive Meinungsverschiedenheiten zwischen den 19 Euro-Staaten. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis befürchtet, dass die für Juni angepeilten Beschlüsse nicht mehr zustande kommen. "Die Zeit läuft uns davon", sagte Dombrovskis dem Handelsblatt. Auch der deutsche Chef des Euro-Rettungsfonds ESM warnte vor einer Blockade. Es bestehe das "Risiko politischer Untätigkeit", sagte Klaus Regling Anfang dieser Woche. Der Reformschwung des vergangenen Jahres gehe immer mehr verloren, so Regling. (Handelsblatt S. 11)

EINLAGENSICHERUNG - Aus der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt ein neuer Vorstoß für eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung in Form eines European Deposit Insurance Scheme (Edis). Ein europäisches Sicherungssystem würde "großen Nutzen hinsichtlich des Einlegerschutzes bieten bei begrenzten Risiken", heißt es in einer von der Notenbank zur Wochenmitte veröffentlichten Studie. Die Autoren schlussfolgern unter anderem, dass eine risikoorientierte Bemessung der Einzahlungen von Banken in einen einheitlichen Sicherungsfonds eine "ungerechtfertigte" Quersubvention einzelner Bankensysteme verhindern würde. Auch argumentieren sie, in einem Mischsystem, in welchem zunächst nationale Systeme einspringen und ein europäisches System erst später greift, sei der Effekt der Quersubvention sogar höher als im Falle einer vollen Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. (Börsen-Zeitung S. 3)

NATO - "Wir wollen keinen kalten Krieg", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview. Er setzt im Verhältnis zu Russland auf die Geschlossenheit der Allianz und auf Dialog. Er glaubt nicht daran, Russland isolieren zu können. Von Deutschland erwartet der Norweger eine stärkere Führungsrolle in der Sicherheitspolitik. (SZ S. 5)

CHINA - Chinesische Investoren haben im vergangenen Jahr so viele Firmen und Beteiligungen in Deutschland gekauft wie noch nie. So viele, dass inzwischen auch der deutsche Verfassungsschutz Buch darüber führt. Für insgesamt rund 11 Milliarden Euro schlugen Chinas Aufkäufer zu. "Das macht uns Sorge", sagte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen am Mittwoch auf einer Konferenz in Berlin. China nutze auf diese Weise immer intensiver die Möglichkeit, völlig legal an Know-how zu kommen. (SZ S. 18)

IWF - Das Institut für Weltwirtschaft (IwF) in Kiel sucht einen Nachfolger für seinen Präsidenten Dennis Snower, der im Oktober ausscheidet. Ein Favorit ist nach FAZ-Informationen aus Wissenschaftskreisen Gabriel Felbermayr, bislang Direktor des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft in München. (FAZ S. 16)

RUSSLAND - Waren schon die bisherigen Sanktionen des Westens gegen Russland eine schwere Bürde für die deutsche Exportwirtschaft, so werden die am Freitag verhängten neuen US-Maßnahmen wohl ein weiterer Schlag werden. So jedenfalls sieht es die Deutsch-Russische Außenhandelskammer (AHK) in einer ersten Einschätzung. Allein durch ausfallende Neugeschäfte droht der deutschen Wirtschaft in Russland kurzfristig ein Schaden von mehreren Hundert Millionen Euro, langfristig können die US-Sanktionen Projekte in Milliardenhöhe gefährden, heißt es in einer Aussendung der AHK. (Welt S. 9)

EU - Vor seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen zu Sparsamkeit in der EU aufgerufen. Die Ausgaben für den EU-Haushalt müssten auch nach dem Brexit bei einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes bleiben, sagte Rasmussen. "Dänemark war immer Teil einer Allianz der Haushaltsdiziplin-Befürworter", sagte Rasmussen. "Jetzt wird uns bewusst: Wenn Großbritannien weg ist, dann müssen wir laut dafür eintreten, einen Ausgleich zu erreichen." (Welt S. 6)

