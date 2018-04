Von Tripp Mickle

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Apple ist auf der Suche nach einem Chef für das globale Musikgeschäft in Europa fündig geworden. Oliver Schusser, der bislang das europäische Musikgeschäft des Konzerns leitet, wird Vice President von Apple Music und von London nach Kalifornien wechseln. Der Bereich Services, zu dem das Musikgeschäft gehört, gewinnt angesichts sich verlangsamender iPhone-Verkäufe immer mehr an Bedeutung für Apple.

Schusser, der seit 2004 für Apple arbeitet und iTunes in Europa eingeführt hat, wird direkt an Eddy Cue berichten, der bei Apple für den Bereich Internet Software and Services verantwortlich ist. Cue teilte den Mitarbeitern die Personalie in einer Email mit, wie ein Informant berichtete. Zuvor hatte das Magazin Variety darüber berichtet.

Vor einigen Wochen hatte Jimmy Iovine, der Apple Music nach außen repräsentierte, bestätigt, dass er ab August in eine beratende Funktion wechseln würde. Er war im Zuge der Übernahme von Beats Electronics für 3 Milliarden US-Dollar zu Apple gestoßen. Mit dem Deal bekam das Streaming-Geschäft des Konzerns einen regelrechten Schub.

