MAILAND (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi hat seine Beteiligung an der italienischen Mediaset auf Druck der Aufseher umgeschichtet. Das Unternehmen hat einen Anteil von 19,19 Prozent an einen Treuhänder überführt, wie die italienische Regulierungsbehörde Agcom mitteilte.

Vivendi kommt damit einer Aufforderung der Behörde nach. Die hatte entschieden, dass die gleichzeitige Beteiligung Vivendis an Mediaset und Telecom Italia, an der die Franzosen 24 Prozent halten, gegen italienisches Kartellrecht verstößt. Das verbietet Unternehmen, übermäßig große Beteiligungen sowohl im Telekommunikations- als auch im Mediensektor zu halten.

Den Mediaset-Anteil hat Vivendi am 6. April an die Simon Fiduciaria SpA überführt, womit der französische Konzern weniger als 10 Prozent der Stimmrechnte an dem Fernsehunternehmen hält. Der transferierte Anteil von 19,19 Prozent entsprach 19,95 Prozent der Stimmrechte.

April 12, 2018 00:35 ET (04:35 GMT)

