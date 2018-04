Eine große Umfrage zu den beliebtesten Webshops hat überraschende Sieger gekürt. Spezialisten verweisen Amazon und Co. auf die hinteren Plätze.

Lächelnd hält die Moderatorin ein Polohemd ins Bild, streichelt über den Stoff, lobt die gute Verarbeitung. Die Kamera fährt ganz nah an die Spitzenborte der Knopfleiste. Ein Fenster oben links im Fernsehbild informiert, dass der Artikel statt für 36,25 Euro für nur noch 29,96 Euro zu haben ist.Es folgt eine wichtige Information: "Ich muss Ihnen etwas zur Farbe Koralle sagen", sagt die Moderatorin in verschwörerischem Ton. "Die haben wir nur noch ein einziges Mal auf Lager." Wer diesen Farbton zum Sonderpreis kaufen wolle, müsse also am besten sofort zuschlagen.Homeshopping beim Sender QVC: Sieht so der Onlinehandel der Zukunft aus? Offenbar. Denn was auf den ersten Blick altbacken und betulich wirkt, hat bei der Wahl der besten Online-Shops 2018 einen der Spitzenplätze abgeräumt. Bei der Kundenzufriedenheitsumfrage des E-Commerce-Beratungsunternehmens ECC mit mehr als 13.000 Kundenbewertungen erreichte QVC den zweiten Platz. Sieger wurde, wie schon im vergangenen Jahr, der Tierbedarfshändler Zooplus.

"Das Geschäftsmodell Homeshopping wird oft unterschätzt. Dabei ist der Erfolg von QVC nicht überraschend", sagt Kai Hudetz, Handelsexperte und Geschäftsführer ...

