The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.04.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000325568 STEIERMARK L.H. 03-43 4 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0207652 A.N.Z. BKG GRP 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0018644 A.N.Z. BKG GRP 2018 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB5MN8 BAY.LDSBK.PF.S.10049 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2CU5 LB.HESS.THR.CARRARA04E/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011133495 ENGIE 11/23MTN FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA US92553PAL67 VIACOM INC. 12/42 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0842659343 ENEL FIN.INTL 12/18 MTN BD00 BON EUR N

CA PTKG XFRA XS0843939918 PORT.TEL.INTL 12/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0914394688 AK FIN.KIRALAMA 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK9FX96 DEKABANK DGZ IHS.6539 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0227637500 DEPFA BANK 05/20 ZO MTN BD01 BON EUR N

CA 2WS1 XFRA XS1254079517 WENDELST.15-1 15/69 A BD01 BON EUR N

CA 2WS2 XFRA XS1254079863 WENDELST.15-1 15/69 B BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0022943 MEMBERS EQ.BANK 2018 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA CA39191ZAT62 GR.TORONTO AIR.AUTH. 2018 BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HSH33R2 HSH NORDBANK SZ E 4 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US22532MAH51 CREDIT AGRI.13/18MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US91911TAL70 VALE OVERSEAS 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0223451500 GOLDMAN S.GRP 05/25FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0231897801 BK SCOTLAND 05/25FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1055095290 INTL FIN. CORP. 14/18 MTN BD02 BON BRL N

CA STDJ XFRA XS1219971691 STAND. CHART. 15/18 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1224942505 WORLD BK 15/35 MTN BD02 BON EUR N