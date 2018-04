FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AIRA XFRA US0092791005 AIRBUS SE /UNSP.ADRS 0.372 EUR

STDK XFRA USG84228AT58 STAND. CHART.06/UND. REGS 0.008 %

3RBB XFRA US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5 0.220 EUR

5EG XFRA GB00B8KJH563 ESURE GROUP PLC LS-,08333 0.108 EUR

1US XFRA US91731KAA88 USB CAP. CAP ITS

TTA XFRA US8965221091 TRINITY IND. DL 1 0.105 EUR

TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.089 EUR

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.283 EUR

SLH XFRA US8081941044 SCHULMAN INC., A. DL 1 0.166 EUR

RV1 XFRA US7542121089 RAVEN IND. INC. DL 1 0.105 EUR

1RA1 XFRA US7496552057 ROS AGRO PLC GDR REG S 1 0.234 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.057 EUR

8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.380 EUR

PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.210 EUR

M2K XFRA US59522J1034 MID-AMER. APARTM. COMM. 0.745 EUR

ME5A XFRA US5915202007 METHODE ELECTR. DL-,50 0.089 EUR

MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.085 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.751 EUR

FPMB XFRA US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. 0.040 EUR

OLD XFRA US22410J1060 CRACKER BARREL OLD DL-,01 0.969 EUR

BK2 XFRA US1184401065 BUCKLE INC. DL-,01 0.202 EUR

2EQ XFRA GB00BYWWHR75 EQUINITI GRP PLC LS -,10 0.031 EUR

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP 0.283 EUR

AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.111 EUR

ABL XFRA US0028241000 ABBOTT LABS 0.226 EUR

SWM XFRA SE0000310336 SWEDISH MATCH 1.614 EUR

NCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8 0.389 EUR

SKT XFRA NO0003053605 STOREBRAND ASA NK 5 0.260 EUR

SK3 XFRA IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 0.645 EUR

SWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B 0.023 EUR

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO. 0.098 EUR

32P XFRA GG00B1Z5FH87 PPHE HOTEL GROUP LTD. 0.149 EUR

3RB XFRA GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 1.120 EUR

3I8 XFRA GB00B1YKG049 INTL PERSONAL FIN. LS-,10 0.089 EUR

43B XFRA GB00B1FP8915 BBA AVIATION PLC LS-,2976 0.077 EUR