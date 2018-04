In der Nachfrage nach Ausstellungsflächen und Plätzen im wissenschaftlichen Konferenzprogramm zeichnet sich eine Rekordveranstaltung ab. Im Conference Center West stellen über 130 Vortragende neueste Trends vor. Erstmals wird sich am zweiten Konferenztag ein Vortragsstrang im Rahmen eines "Tyre Days" ausschließlich mit Reifenthemen beschäftigen. Auch dazu werden hochkarätige Vortragende erwartet. Mit neuen Raumkapazitäten startet das erfolgreiche TPE-Forum nun unmittelbar mit dem Messeauftakt. Gastgeber der international besetzten Tagung ist die Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e.V. (DKG), deren hochkarätig besetzter Forschungsbeirat für das in jeder Hinsicht besondere Vortragsprogramm verantwortlich zeichnet. Die Fachausstellung wird getragen vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie, dessen neue weltweite Imagekampagne "Rubber - We move our World" (www.wemoveourworld.com) zuletzt auf viel positiven Zuspruch gestoßen ist. Erwartet werden über 3.000 internationale Gäste aus Wissenschaft, Elastomer-verarbeitenden Unternehmen, Zulieferunternehmen, ...

