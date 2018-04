Medienmitteilung vom 12. April 2018

Poenina Gruppe schliesst Geschäftsjahr 2017 mit sehr guten Ergebnissen ab

Die poenina Gruppe hat das Geschäftsjahr 2017 mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, der Generalversammlung vom 23. Mai 2018 wie vorgesehen eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 4 Mio. (CHF 1.60 pro Aktie) zu beantragen. Das Management ist zuversichtlich, dass im laufenden Jahr nochmals eine leichte Verbesserung der Ergebnisse im operativen Geschäft erwartet werden kann.

Die poenina holding ag hat am 16. November 2017 den Schritt in den Kapitalmarkt gewagt und ist seither an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. Die optimistische Haltung nach dem gelungenen Börsengang hat sich bestätigt: Poenina konnte das Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abschliessen und sämtliche für die Firmengruppe relevanten Kennzahlen steigern.

Kennzahl 2017 2016* Veränderung in % Betriebsertrag CHF 124.8 Mio. CHF 114.4 Mio. +9.1% EBITDA CHF 9.2 Mio. CHF 8.9 Mio. +3.5% EBIT CHF 8.7 Mio. CHF 7.8 Mio. +11.2% Jahresgewinn CHF 7.2 Mio. CHF 6.0 Mio. +20.0% Gewinn pro Aktie CHF 3.38 CHF 2.82 +20.0%

* Die Aktienstückzahl wurde im Rahmen des Börsengangs im Jahr 2017 auf 2.5 Mio. erhöht und die Kennzahlen gewichtet berechnet. Zur einfacheren Vergleichbarkeit wurden aus diesem Grund die Kennzahlen 2016 mit 2.0 Mio. Aktien (Nennwert CHF 0.10) anstelle der effektiven 200 Aktien (Nennwert CHF 1000) berechnet.

Akquisitionen

Am 17. August 2017 hat die poenina holding ag die Albis Technik AG mit Sitz in Zug und die Elsener-Klima AG mit Sitz in Adliswil erworben. Die beiden Unternehmen sind in den Kernkompetenzbereichen Lüftungs- und Klimatechnik tätig und ergänzen die poenina Gruppe optimal. Das Management hält weiterhin nach passenden Unternehmen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle Ausschau, um die Gruppe zu stärken.

Ausschüttung

Dank des erfolgreichen Geschäftsjahrs hat der Verwaltungsrat beschlossen, der Generalversammlung vom 23. Mai 2018 wie vorgesehen eine Ausschüttung an die Aktionäre von CHF 4 Mio. (CHF 1.60 pro Aktie) zu beantragen.

Ausblick

Das Management ist zuversichtlich, dass die Ergebnisse im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht verbessert werden können.

Dank

Ein spezieller Dank gilt den über 450 Mitarbeitenden der poenina Gruppe, die seit Jahren zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der Firma beitragen. Zudem danken wir unseren Kunden und Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit sowie unseren Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.

Geschäftsbericht 2017

Der Geschäftsbericht 2017 der poenina Gruppe kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: (http://www.poenina.ch/finanzberichte: http://www.poenina.ch/finanzberichte)

Über die poenina holding ag

Als eine der führenden Anbieterinnen in den Bereichen Gebäudetechnik (Sanitär, Heizung, Lüftung) und Gebäudehülle (Bedachung und Spenglerei) ist die poenina Gruppe mit 9 Gesellschaften an 10 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2017 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 124.8 Mio. und einen EBITDA von CHF 9.2 Mio. erwirtschaftet und 457 Mitarbeitende beschäftigt.

