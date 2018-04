Aves One erwirbt erste Logistikimmobilie für rund EUR 10 Mio. Aves One AG: DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Aves One erwirbt erste Logistikimmobilie für rund EUR 10 Mio. Aves One AG: 12.04.2018 / 07:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aves One erwirbt erste Logistikimmobilie für rund EUR 10 Mio. Hamburg, 12. April 2018 - Die Aves One AG hat mit dem Erwerb einer Logistikimmobilie im Business Park Alsdorf bei Aachen den angekündigten Einstieg in die Bestandshaltung von Logistikimmobilien vollzogen. Bei der im Jahr 2017 fertig gestellten Immobilie handelt es sich um eine hochmoderne Kontraktlogistikhalle mit einer Gesamtmietfläche von etwa 12.000 qm. Langfristiger Mieter der gesamten Immobilie ist eine Gesellschaft, die an diesem Standort Montage- und Logistikdienstleistungen im Bereich der Elektrotechnik erbringt. Die Transaktion hat ein Volumen von rund EUR 10 Mio. Verkäuferin der Objektgesellschaft ist eine Gesellschaft der Panattoni Europe Gruppe, einem der weltweit führenden Entwickler von Industrie- und Logistikimmobilien. Panattoni Europe wird auch zukünftig das Property Management für die Immobilie übernehmen. Der Business Park Alsdorf, der ca. 20 km nordöstlich vom Stadtzentrum Aachen liegt, verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung. Im Radius von 200 km befinden sich eine Vielzahl von wichtigen Industriestandorten im Rhein- und Ruhrgebiet sowie im benachbarten Ausland mit einer Bevölkerung von ca. 28 Mio. Einwohnern. Der Bestandsaufbau von Logistikimmobilien wird zukünftig neben den Geschäftsbereichen Rail und Container ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt der Aves One AG sein. Aktuell befinden sich weitere Logistikimmobilien im Volumen von rund EUR 100 Mio. in der Ankaufsprüfung. Beraten wird die Aves One AG bei der vorliegenden und den aktuell in der Prüfung befindlichen Transaktionen von ihrem Kooperationspartner Logivest GmbH. Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistikimmobilien. In den kommenden Jahren will Aves den Wachstumskurs durch weitere Zukäufe konsequent fortsetzen. Bis zum Jahr 2020 soll der Bestand an Assets bis auf ein Volumen von rund EUR 1 Milliarde Euro verdoppelt werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673773 12.04.2018

