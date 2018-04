US-Präsident Donald Trump kündigt einen Raketenangriff an - doch der Dax hält sich vor dem Börsenstart wacker. Auch der Goldpreis steigt nicht mehr.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung eines Raketenangriffs auch die Aktienmärkte weltweit verunsichert. "Ich glaube zwar nicht, dass wir vor dem Dritten Weltkrieg stehen", sagte der Finanzmarktanalyst Hidenori Suezawa von der Anlagefirma SMBC Nikko Securities mit Blick auf den internationalen Konflikt über Syrien. "Aber sollte es zum ersten Mal eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland geben, wäre das die Art von Schlagzeile, die die Aktienmärkte zum Absturz bringen würde."

Angesichts eines solchen Szenarios hält sich der deutsche Aktienmarkt bislang noch wacker, Zwar verlor der Dax am gestrigen Handelstag 0,8 Prozent auf 12.293 Punkte - vor dem Börsenstart geht der Kursrutsch aber nicht weiter. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert die Frankfurter Benchmark mit 12.292 Zählern auf dem Niveau des Vortagesschlusses.

Auch von einer Gold-Rally ist am heutigen Vormittag wenig zu sehen, der Preis des Edelmetalls verliert in den frühen Handelsstunden sogar 0,3 Prozent auf 1348 US-Dollar je Feinunze. Am gestrigen Mittwoch griffen verunsicherte Anleger noch zum Gold, das um zwei Prozent auf 1365,23 Dollar je Feinunze stieg.

Die Vorgaben aus Übersee sind schwach: Der Dow-Jones-Index ...

