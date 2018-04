Springer Nature AG & Co. KGaA (bis 13. April 2018: Springer Nature GmbH): Springer Nature plant Börsengang DGAP-News: Springer Nature AG & Co. KGaA (bis 13. April 2018: Springer Nature GmbH) / Schlagwort(e): Börsengang Springer Nature AG & Co. KGaA (bis 13. April 2018: Springer Nature GmbH): Springer Nature plant Börsengang 12.04.2018 / 07:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER FREIGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG. Springer Nature plant Börsengang - Springer Nature: Ein weltweit führender Wissenschafts-, Bildungs- und Fachverlag, der in über 120 Märkten tätig ist und sich für die Förderung von Forschung und Lernen engagiert. - Gruppenumsatz lag im Jahr 2017 bei 1,64 Milliarden Euro, zu dem das Research-Segment über 70% beigetragen hat. - Heutige Marktposition ist das Ergebnis von über 175 Jahren Erfahrung in der Weiterentwicklung und Innovation von Wissenschaftspublikationen. - Management-Team mit großer Branchenerfahrung, Aufsichtsrat mit breiter Expertise, Holtzbrinck Publishing Group als engagierter langfristiger Gesellschafter. - Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. - Angestrebter Emissionserlös aus Kapitalerhöhung von etwa 1,2 Milliarden Euro. - Daniel Ropers (CEO): "Springer Nature ist eine treibende Kraft für wissenschaftlichen Fortschritt. Wir haben eine starke Plattform mit beachtlicher globaler Reichweite aufgebaut. Diese ermöglicht es Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, ihre Forschung effizient voranzutreiben. Ein Börsengang steigert unsere Flexibilität, um den nächsten Abschnitt in der Entwicklung unseres Unternehmens zu beschreiten und Wert für Aktionäre zu schaffen." Berlin, 12. April 2018 Springer Nature plant, gemeinsam mit seinen Gesellschaftern, d.h. Gesellschaften, die von der Holtzbrinck Publishing Group (HPG) und von BC Partners beratenen Fonds (BC Partners) kontrolliert werden, eine Zulassung der Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Der angestrebte Börsengang wird eine Kapitalerhöhung umfassen, durch die ein Emissionserlös von etwa 1,2 Milliarden Euro erzielt werden soll, um das Finanzprofil von Springer Nature zu stärken. Abhängig vom Marktumfeld kann der Börsengang zudem auch Aktien aus dem Bestand von BC Partners [1] umfassen. HPG [2] wird sich im Rahmen des Börsengangs nicht von Anteilen trennen und langfristiger Gesellschafter bleiben. Springer Nature ist 2015 aus dem Zusammenschluss von Springer Science+Business Media S.A. (Springer) und dem Geschäft von Macmillan Science and Education (MSE) entstanden. Springer Nature bündelt damit die Expertise aus 175 Jahren Erfahrung bei der Entwicklung von Infrastruktur, Netzwerken, Expertise und Marken - mit dem Ziel, den Austausch innerhalb der Forschungs-, Bildungs- und Fachwelt zu unterstützen. Heute umfasst das Portfolio von Springer Nature einige der weltweit renommiertesten wissenschaftlichen Zeitschriften. Springer Nature ist der größte Verlag für englischsprachige Wissenschaftsbücher und ein Weltmarktführer für Open Access-Veröffentlichungen (OA). 2017 hat Springer Nature rund 300.000 Artikel von einer Million Autoren in etwa 2.800 Zeitschriften sowie rund 13.000 Bücher veröffentlicht. Auch wenn Research das größte Segment von Springer Nature bildet, unterstützt das Unternehmen darüber hinaus mit seinem hochwertigen Angebot im Education-Segment Schüler, Studenten und Lehrende in über 100 Ländern mit Büchern und Materialien zum Erlernen von Sprachen, zum Erstellen von Lehrplänen und in der Hochschulbildung. Im Professional-Segment konzentriert sich Springer Nature auf Publikationen für die Verkehrserziehung, für den Medizin- und Gesundheitssektor sowie auf Wirtschaftsinformationen. Weltweit steigende Nachfrage nach Forschung Weltweit steigt die Anzahl der Forschungsergebnisse von Jahr zu Jahr und wächst dabei schneller als das globale BIP [3]. Heute werden jährlich mehr als 1,5 Millionen Zeitschriftenartikel [4] von einer Community von mittlerweile über acht Millionen Wissenschaftlern veröffentlicht. Springer Nature verfügt über eine leistungsfähige Plattform mit globaler Reichweite, um auf das gestiegene Volumen an Forschungsergebnissen zu reagieren und dieses wertvolle Wissen zugänglich zu machen. Springer Nature hilft somit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, ihre Forschung voranzutreiben. Verankerung im Forschungsprozess und Wertschöpfung durch kontinuierliche Verbesserungen Springer Nature spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von Qualität und Effizienz auf jeder Ebene des wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozesses - vom Zusammentragen von Forschungsergebnissen bis hin zu Einreichung, Peer Review und Veröffentlichung. Springer Nature verarbeitet rund eine Millionen Einreichungen pro Jahr und arbeitet mit einem Netzwerk von über 700.000 Peer Review-Gutachtern zusammen. Das Unternehmen setzt Technologien, Daten- und Analyseinstrumente ein, um Forschern und Bibliothekaren Inhalte so schnell und einfach wie möglich zur Verfügung zu stellen. Die Plattformen von Springer Nature verzeichnen pro Tag mehr als zwei Millionen Zugriffe. Die Zufriedenheit der Autoren mit dem Publikationsprozess ihrer Forschungsergebnisse bei Springer Nature ist über die letzten Jahre hinweg auf einem konstant hohen Niveau geblieben, was auf einer Skala bis 5 zu einer Bewertung von 4,5 führt. "Unser Ziel ist es, der anerkannteste und fortschrittlichste Wissenschaftsverlag zu sein. Wir wollen Wissenschaft und Bildungswesen dabei unterstützen, mehr zu entdecken, mehr zu lernen und mehr zu erreichen. Wir wollen die Nutzung, das Finden und Teilen wissenschaftlicher Ergebnisse leichter machen. Dass wir den wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozess laufend durch Innovationen verbessern können, haben wir in der Vergangenheit bereits vielfach gezeigt. Der angestrebte Börsengang wird uns helfen, unsere künftige Entwicklung zu beschleunigen", sagte Daniel Ropers. Stabiles langfristiges Wachstum Springer Nature ist sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern gewachsen. Im Research-Segment war dabei die stabile Nachfrage nach Inhalten aus dem Springer-Portfolio ein wichtiger Treiber. Diese werden Hochschulbibliotheken, Firmenkunden und Privatpersonen üblicherweise auf Abonnementbasis zur Verfügung gestellt. Zusätzliches Wachstum wird, gestützt auf die Markenbekanntheit, durch neue Nature-Markeninhalte und Serviceangebote für Autoren und Forscher sowie kontinuierliche Investitionen und Entwicklungen im Bereich wissenschaftlicher Bücher und E-Books generiert. Laufende Verbesserungen und Prozessinnovationen werden dieses Wachstum weiterhin untermauern und fördern. Mit mehr als 90.000 im Jahr 2017 veröffentlichten Open Access-Artikeln ist Springer Nature der mit Abstand größte OA-Verlag der Welt. Der Trend zu Open Access hat sich in den letzten Jahren stark beschleunigt und zwischen 2012 und 2016 [5] zu einem durchschnittlichen Wachstum von rund 22 Prozent pro Jahr geführt, was deutlich über dem Wachstum herkömmlicher Abo-Modelle liegt. Beim Open Access-Modell können Nutzer ohne Entrichtung einer Gebühr oder Abgabe auf wissenschaftliche Inhalte zurückgreifen. Der Autor oder die fördernde Einrichtung tragen die Kosten der Veröffentlichung in Form einer Bearbeitungsgebühr. Springer Nature hat diesen Trend flächendeckend vorangetrieben und ist damit ideal positioniert, um vom dynamischen Marktwachstum in diesem Bereich zu profitieren und den Markt weiter anzuführen. Robuste Finanzkennzahlen Im Jahr 2017 erzielte Springer Nature auf Konzernebene einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro bei einer zugrundeliegenden Wachstumsrate (auf organischer Basis und bei konstanten Wechselkursen) von 2,5 Prozent [6]. Das operative Ergebnis lag 2017 bei 374 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 22,9 Prozent entspricht. Die hohe Free Cash Flow Conversion Rate von 62,5 Prozent [7] ermöglichte einen zügigen Schuldenabbau, die Finanzierung neuer Wachstumsinitiativen und eine ausgewogene Kapitalallokation. Das Research-Segment trug 71 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Das macht Springer Nature nach eigener Einschätzung zum fokussiertesten Wissenschaftsverlag der Welt. Auf vergleichbarer Basis wuchs das Research-Segment 2017 mit 3,2 Prozent und damit stärker als der Markt für wissenschaftliche Forschung, der um etwa 2 Prozent [8] zulegte. Das bereinigte operative Ergebnis des Research-Segments betrug 303 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 26 Prozent entspricht. Dies spiegelt die anhaltend hohen Investitionen in Inhalte und zugehörige Prozesse sowie die führende Position bei akademischen Büchern wider. "Da die akademischen Ausgaben weitgehend konjunkturunabhängig sind, können wir ein stabiles Umsatzwachstum mit starken Margen und steigenden Cash Flows verbinden", sagte Ulrich Vest, CFO von Springer Nature. "Auf diese Weise können wir unseren Aktionären attraktive und stabile Renditen bieten." Springer Nature soll als KGaA mit erfahrenem Management und Aufsichtsrat an die Börse gehen HPG, BC Partners und das Management von Springer Nature haben gemeinsam entschieden, dass mit Blick auf Tradition und Zukunft die beste Governance-Struktur in Form einer deutschen Kommanditgesellschaft auf Aktien (AG & Co. KGaA) erreicht wird. Die KGaA-Struktur bietet eine erhöhte Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung und unterstreicht das starke Engagement von HPG als langfristigem Gesellschafter. Springer Nature soll am 13. April 2018 in eine AG & Co. KGaA umgewandelt werden. Der künftige Aufsichtsrat von Springer Nature besteht aus sieben Mitgliedern und wird von Dr. Stefan von Holtzbrinck, CEO der Holtzbrinck Publishing Group, geleitet. Hinzu kommen Dr. Ewald Walgenbach, Managing Partner bei BC Partners, und Jens Schwanewedel, CFO der Holtzbrinck Publishing Group. Weitere Mitglieder neben den Vertretern der Anteilseignerseite sind Obi Felten, Director of Moonshots bei X (Teil von Alphabet), Simone Menne, ehemalige CFO von Lufthansa und Boehringer Ingelheim, sowie Dr. Stefan Oschmann, CEO von Merck und Dr. Bernd Scheifele, CEO von HeidelbergCement. Diese Zusammensetzung gewährleistet Unabhängigkeit, Stabilität und Kontinuität. Grundlage hierfür ist die kontinuierliche Unterstützung von HPG als einem bekannten und vorausschauenden langfristigen Investor mit tiefem Verständnis des Verlagsgeschäfts, einschließlich des akademischen Verlagsmarktes. "Wir sind dankbar, einen so starken Aufsichtsrat zu haben, der unsere zukünftige Entwicklung unterstützt. Wir werden besonders vom starken Engagement von Stefan von Holtzbrinck profitieren, der unser Geschäft bestens versteht und unsere Vision für das Unternehmen teilt", so Daniel Ropers. Das Management von Springer Nature ergänzt sich hervorragend und verfügt über eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und neuen Perspektiven. Zusammen bringt das Führungsteam ein tiefes Marktverständnis und mehr als 100 Jahre Branchenerfahrung mit. "Unter der Leitung von Daniel Ropers bringt das Springer Nature-Team unvergleichliche Erfahrung im digitalen Denken, Unternehmergeist und den Ehrgeiz mit, verstärkt die Bedürfnisse der kommenden Forschergeneration zu bedienen", so Stefan von Holtzbrinck, CEO der Holtzbrinck Publishing Group. "Die Holtzbrinck Publishing Group teilt die ehrgeizige Vision von Springer Nature und unterstützt das Management als langfristiger Gesellschafter mit aller Kraft." Springer Nature strebt Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse an Springer Nature beabsichtigt, seine Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Prime Standard zuzulassen. Mit dem angestrebten Börsengang verbessert Springer Nature seine finanzielle Flexibilität und sichert sich den Zugang zur Finanzierung über die Eigenkapitalmärkte. Im Anschluss an die Transaktion wird die Nettoverschuldungsquote auf ein Verhältnis von 3,5 zum bereinigten EBITDA des Jahres 2017 sinken. Der Streubesitz hängt von der Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen neuen Aktien und der möglichen Zweitplatzierung durch BC Partners ab sowie der Greenshoe-Option, für die BC Partners Aktien zur Verfügung stellen wird. Springer Nature tritt mit einer attraktiven Dividendenpolitik am Markt an. Für das im Dezember 2018 endende Geschäftsjahr plant das Management, voraussichtlich im Mai 2019 eine Dividende in Höhe von 110 Millionen Euro auszuschütten. Anschließend wird Springer Nature voraussichtlich rund 50 Prozent des bereinigten Jahresergebnisses an seine Aktionäre ausschütten. J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs International und Société Générale wurden als Joint Bookrunners mandatiert. Lilja & Co. fungiert als unabhängiger Berater der Gesellschafter und von Springer Nature. [1] Vor dem Börsengang im Besitz von 47 Prozent der Anteile. [2] Vor dem Börsengang im Besitz von 53 Prozent der Anteile. [3] OECD Länder + China; BIP PPP bei konstanten Preisen; OECD, EIU. [4] InCites Journal Citation Reports Science Edition, 2016. [5] Einschließlich Pure Gold Open Access und Hybrid Gold Artikel. [6] Vor Anwendung von IFRS 15. [7] FCF definiert als bereinigter eigenkapitalfinanzierter Free Cash Flow vor Steuern, berechnet als bereinigtes EBITDA bereinigt um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, abzüglich Veränderung des gesamten Umlaufkapitals abzüglich Investitionen in Inhalte abzüglich Veränderung langfristiger Rückstellungen und langfristiger Forderungen. [8] Ausgaben der Hochschulbibliotheken für wissenschaftliche Inhalte einschließlich Open Access, währungsbereinigt; Mittelwert einer OC&C-Schätzung 1,9-2,5%; OC&C, Analyse verschiedener Quellen, 2018. Pressekontakt: Joyce Lorigan, EVP Communications London +44 20 7843 3640 joyce.lorigan@springernature.com Kerstin Mork, Corporate Communications Berlin +49 30 827 87 5110 kerstin.mork@springernature.com IR-Kontakt: Thomas Geisselhart, EVP Corporate Finance and Investor Relations Berlin +49 30 827 87 5415 ir@springernature.com Über Springer Nature Springer Nature ist ein führender Wissenschafts-, Bildungs- und Fachverlag mit qualitätsstarken Inhalten und einem Portfolio von innovativen Plattformen, Produkten und Serviceangeboten. Täglich greifen Millionen von Nutzern aus Forschung und Bildung auf unsere Bücher, wissenschaftlichen Zeitschriften und Informationsangebote zurück. Wir helfen Forschern, Studenten, Lehrenden und Fachkräften, zu lernen, Neues zu entdecken und ihre Ziele zu erreichen. Mit unseren Marken unterstützen wir alle, die in Wissenschaft und Forschung, im Bildungsbereich oder als Fachkräfte arbeiten. Wir messen uns an der Qualität der von uns verlegten Inhalte und arbeiten an der Spitze technologischer Entwicklungen, um die Zukunft des wissenschaftlichen Verlegens zu gestalten - für unsere Kunden und die gesamte Gesellschaft. Besuchen Sie www.springernature.com/group und folgen Sie @SpringerNature. Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) Personen, die sich außerhalb des EEA befinden, oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die "Prospektrichtlinie") und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Springer Nature GmbH, die in eine AG & Co. KGaA umgewandelt wird (die "Gesellschaft"), dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn auf der Grundlage der Informationen, die in dem auf die Aktien bezogenen Prospekt enthalten sind. Ein Prospekt wird veröffentlicht und Anleger können von Springer Nature AG & Co. KGaA, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Deutschland oder auf der Webseite der Gesellschaft ein Exemplar erhalten. In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschlands und Luxembourg, in dem die Prospektrichtlinie umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Die Gesellschaft und die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder Verantwortlichkeit ab, irgendeine der in dieser Ankündigung beinhalteten, auf die Zukunft bezogenen Aussagen, zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Information, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Die Joint Bookrunners, von denen manche oder alle durch die Prudential Regulation Authority autorisiert sind, und durch die Financial Conduct Authority und die Prudential Regulation Authority reguliert werden, handeln in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst. In Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang betrachten die Joint Bookrunners niemanden sonst als ihren jeweiligen Klienten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren jeweiligen Klienten bieten, oder Beratung in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang, den Inhalten dieser Bekanntmachung oder anderen in dieser Bekanntmachung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu leisten. In Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang der Aktien der Gesellschaft können die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Teile der im Rahmen des geplanten Börsengang angebotenen Aktien selbst erwerben, und in dieser Eigenschaft diese Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft beinhalten. Darüber hinaus können die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft kaufen, halten oder veräußern könnten. Die Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen. Weder die Joint Bookrunners oder ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigte übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Bekanntmachung) oder jeglicher anderen Information über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise in Zusammenhang damit. 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 673765 12.04.2018

ISIN DE000SPG1003

AXC0063 2018-04-12/07:58