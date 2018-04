Klar produziert Elektropionier Tesla (WKN:A1CX3T) das neue Mittelklasse-Modell nicht ganz so schnell wie ursprünglich angekündigt, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wer einmal Tesla mit einem anderen Hersteller vergleicht, der sich in den letzten Jahren zum Börsenstar entwickelt hat, der merkt, dass es nicht immer auf die Größe ankommt. Teslas Premium-Modelle sollten nicht übersehen werden Letzte Woche hat Tesla die Anzahl der im ersten Quartal dieses Jahres ausgelieferten Autos bekannt gegeben. Insgesamt wurden 29.980 Autos ausgeliefert, davon waren 11.730 Model S, 10.070 Model X und 8.180 Model 3. Da das Model 3 aber natürlich so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...