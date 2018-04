Die Deutsche Bank hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal von 112 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der weltgrößte Brauereikonzern dürfte einen schwachen Jahresstart hingelegt haben, schrieb Analyst Andrea Pistacchi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet wegen schwacher Märkte in Brasilien, China und den USA mit einem 1,1 Prozent geringeren Absatzvolumen./edh/zb Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2018-04-12/07:47

ISIN: BE0974293251