werden daher unter der Annahme eines stabil positiven wirtschaftlichen Umfelds bestätigt. Die zum Ende des ersten Quartals vorübergehend erheblich erhöhte Mittelbindung im Working Capital konnte wie erwartet zum Halbjahresstichtag 28. Februar 2018 vollständig abgebaut werden, sodass sich für das erste Halbjahr 2017/2018 ein leicht positiver operativer Cashflow ergab. Nach Abzug der Investitionen und der Anfang Februar 2018 erfolgten Dividendenausschüttung erreichte die Liquiditätsreserve zum 28. Februar 2018 einen Wert von 3,8 Mio. Euro und lag damit 1,1 Mio. Euro unter dem Wert zum 31. August 2017. Die Eigenkapitalquote betrug zum Ende des ersten Quartals 2017/2018 69,3 Prozent, dies sind gut 6 Prozentpunkte mehr als zum 31. August 2017. Der vollständige Bericht der SinnerSchrader-Gruppe für das zweite Geschäftsquartal und das erste Geschäftshalbjahr 2017/2018 wird am 13. April 2018 ab 16:00 Uhr unter http://www.sinnerschrader.ag/de/reports veröffentlicht. ÜBER SINNERSCHRADER SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas mit dem Fokus auf Design und Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Mehr als 600 Mitarbeiter arbeiten an der digitalen Transformation für Unternehmen wie Allianz, Audi, comdirect bank, ERGO, Telefónica, TUI, Unitymedia und VW. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, München und Prag. Seit April 2017 ist SinnerSchrader Teil von Accenture Interactive. http://sinnerschrader.com ANSPRECHPARTNERIN FÜR PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Carmen Fesenbeck Unternehmenskommunikation presse@sinnerschrader.com ANSPRECHPARTNER FÜR AKTIONÄRSINFORMATIONEN Thomas Dyckhoff Finanzvorstand ir@sinnerschrader.com SinnerSchrader Aktiengesellschaft Völckersstraße 38 22765 Hamburg T. +49. 40. 39 88 55-0 F. +49. 40. 39 88 55-55 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SinnerSchrader AG Völckersstraße 38 22765 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 39 88 55-0 Fax: +49 (0)40 39 88 55-55 E-Mail: ir@sinnerschrader.com Internet: www.sinnerschrader.com ISIN: DE0005141907 WKN: 514190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673779 12.04.2018

ISIN DE0005141907

AXC0065 2018-04-12/08:00