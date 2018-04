Branchenexperten und Fachbesucher zusammenzubringen - welcher Messeveranstalter hat sich das nicht auf die Fahnen geschrieben? Mesago Messe Frankfurt will indes mit dem neuen Claim "Connecting bright minds" einen Schritt weitergehen, bekräftigt Geschäftsführerin Petra Haarburger: "Wir wollen die begehrteste Technologieplattform veranstalten." Immerhin kann der Veranstalter zwischenzeitlich auf 16 internationale Fachmessen, Kongresse und Seminare über dem gesamten Erdenrund verweisen. Auf diesen Plattformen geben sich jährlich 3500 Aussteller aus 58 Ländern mit geschätzten mehr als 110.000 Fachbesuchern ein Stelldichein.

Eine dieser Plattformen ist die SMT Hybrid Packaging, die dieses Jahr vom 05. bis 07. Juni 2018 in Nürnberg die Tore öffnen wird. "Als einzige Veranstaltung in Europa betrachtet die SMT Hybrid Packaging die Systemintegration in der Mikroelektronik mit einem ganzheitlichen Ansatz", beschreibt Anthula Parashoudi die Themenausrichtung. Die Bereichsleiterin Mesago Messe Frankfurt verweist darauf, dass die Aussteller alle technischen Prozesse bei der Herstellung elektronischer Baugruppen - also von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Fertigung - abbilden werden. "Zahlreiche Neuaussteller und Keyplayer der Branche bieten einen umfangreichen Marktüberblick entlang der gesamten Wertschöpfungskette", bekräftigt sie weiter. In der gleichen Hallenaufteilung wie im Vorjahr werden die Aussteller ihre Produktinnovationen vorstellen. Die SMT-Messe soll "auf aktuelle Trends und Entwicklungen ...

