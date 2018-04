Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer zweitägigen Sitzung am 20. und 21. März weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, konzentrierte sich die Diskussion nicht auf die grundsätzliche Frage, ob die Zinsen angehoben werden sollen, sondern vielmehr auf das Ausmaß weiterer Straffungen. Insgesamt sind die Fed-Mitglieder zuversichtlicher geworden, dass das 2-Prozent-Inflationsziel der US-Notenbank im Jahresverlauf erreicht werden kann. Diskutiert wurden zudem Risiken und Nutzen einer überhitzenden Konjunktur. Einige Notenbanker wiesen darauf hin, dass es nötig werden könnte, erste Signale auszusenden, die erkennen ließen, dass die Federal Reserve im Bedarfsfall bereit wäre, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, das für eine Abkühlung der Wirtschaft sorgen würde. Alle Mitglieder des Offenmarktausschusses waren sich einig, dass sich die Aussichten für die US-Wirtschaft verbessert haben, wie aus dem Sitzungsprotokoll überdies hervorgeht. Zugleich bereiten die Aussichten auf mögliche Handelskonflikte den meisten Währungshütern aber Sorge. Vergeltungsmaßnahmen anderer Volkswirtschaften für US-Importzölle könnten der US-Wirtschaft schaden, glauben sie.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

=== PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 290 -4,3% 6 303 EBITDA 55 -8,3% 5 60 Ergebnis nach Steuern/Dritten 57 +343% 2 13 Ergebnis je Aktie 0,77 +88% 6 0,41 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,82 +37% 5 0,60

Weitere Termine:

07:30 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis

07:40 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK)

08:00 AT/OMV AG, Zwischenbericht 1Q

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Bauer AG, BI-PK

12:00 DE/Puma SE, HV

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Thyssenkrupp AG, ao AR-Sitzung, Thema u.a.

Stahlfusion mit Tata

- DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Abschluss der vierten

Runde der Tarifverhandlungen (seit 11.4.)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende MTU Aero Engines 2,30 EUR Reckitt Benckiser 0,977 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 242.000 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2038 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2048 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0.125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.645,30 0,16 Nikkei-225 21.666,98 -0,09 Schanghai-Composite 3.191,77 -0,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.293,97 -0,83 DAX-Future 12.278,00 -0,84 XDAX 12.272,53 -0,85 MDAX 25.611,04 -0,79 TecDAX 2.563,56 -0,19 EuroStoxx50 3.419,71 -0,55 Stoxx50 3.024,38 -0,53 Dow-Jones 24.189,45 -0,90 S&P-500-Index 2.642,19 -0,55 Nasdaq-Comp. 7.069,03 -0,36 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,36% +21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Seitwärtsbewegung rechnen Händler am Donnerstag an den europäischen Börsen. Zwar hat sich die Syrien-Krise erst einmal nicht weiter verschärft. Das Weiße Haus meint nun, Raketen-Angriffe seien zunächst einmal nur eine Option. Andeutungen von Präsident Donald Trump, Raketen-Angriffe seien bereits beschlossen, hatten die Börsen am Mittwoch belastet. "Von daher gibt es erst einmal keinen Grund für weiter fallende Kurse", sagt ein Händler. Asien zeigt sich am Morgen relativ gelassen und tendiert in engen Grenzen uneinheitlich. "Und auch in den USA ist die Lage besser als die Stimmung", sagt er. "Nach oben ist aber auch nicht viel zu erwarten", so der Händler. Denn die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien sei nach wie vor nicht vom Tisch. Keine Impulse gehen derzeit von der Zinsseite aus. Nachdem die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten etwa im Rahmen der Erwartungen ausfielen, kamen auch vom Fed-Protokoll keine nennenswerten Einflüsse. Zwar sind die Notenbanker zuversichtlicher geworden, dass ihr Inflationsziel von 2 Prozent bald erreicht wird, und sie machen sich Gedanken um eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft. Die zehnjährige US-Rendite gibt am Morgen trotzdem noch etwas nach auf 2,78 Prozent.

Rückblick: Die Stimmung an den Börsen hat schlagartig gedreht, indem sich die Anleger vorsichtiger positionierten. Die jüngste Entwicklung im Syrien-Konflikt belastete, nachdem US-Präsident Donald Trump per Twitter Russland gewarnt hat, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" werden. Vor allem der Sektor der Reise- und Freizeitunternehmen litt unter der Entwicklung in Syrien, der europäische Subindex verlor 1,2 Prozent. Aktien von Lufthansa, Carnival und Thomas Cook fielen alle über 2 Prozent. Tesco stiegen nach Geschäftszahlen um 7,1 Prozent. Laut Jefferies ist das EBIT 3 Prozent über den Erwartungen ausgefallen. Im Fahrwasser gewannen Morrison 1,5 Prozent und Sainsbury 0,7 Prozent. Nach unter den Erwartungen liegenden Umsatzzahlen ging es für Asos um 2,4 Prozent nach unten. Die Aktie von Sulzer gab um 8,5 Prozent nach. Nachhaltig belastend wirkten sich die US-Sanktionen gegen den Hauptaktionär Renova und deren Chairman, den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, aus.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, befinden sich diese Gespräche allerdings noch im Anfangsstadium. Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 2,1 Prozent nach oben. Im MDAX stieg die Aktie von Jungheinrich um 1,5 Prozent, nachdem die Analysten von Hauck & Aufhäuser den Wert auf "Kaufen" hochgestuft haben. Im TecDAX gehörten Cancom zu den Gewinnern, die Aktie ging mit einem Plus von 5,6 Prozent aus dem Handel. Laut der Analysten von Warburg steht der Cloud-Bereich für Cancom hinsichtlich des künftigen Wachstums im Fokus.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler hat einzig die Titel von Steinhoff als auffällig bezeichnen können. Diese wurden 8 Prozent fester gestellt. Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhändler hatte weiteres Tafelsilber veräußert, um seinen Schuldenberg abzutragen.

USA / WALL STREET

Leichter - Sorgen vor einer militärischen Eskalation rund um Syrien und eine entschlossene US-Notenbank haben die Wall Street belastet. US-Präsident Donald Trump hatte Russland ultimativ gewarnt, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" würden. Dazu gesellten sich unbestätigte Berichte, wonach die saudische Luftabwehr eine weitere Rakete über Riad abgefangen habe. Vermeintlich sichere Anlagen wie Gold, Anleihen oder Yen profitierten von der Verschärfung im Syrien-Konflikt. Auch das Thema Inflation beschäftigte Börsianer wieder: Die Verbraucherpreise lagen in der Kernrate über den von der Fed angepeilten 2 Prozent. Dazu passte eine recht entschlossen wirkende Fed. Die US-Währungshüter hatten bei ihrer März-Sitzung weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet. Wie aus dem Protokoll hervorging, diskutierte die Fed darüber, im Bedarfsfall für eine Abkühlung der Wirtschaft zu sorgen. Bislang hatte stets eine unterstützende Geldpolitik im Mittelpunkt gestanden. Die Zinserhöhungsfantasien drückten die Aktienkurse zusätzlich. Mit der anhaltenden Ölpreisrally verbuchten Energiewerte gegen den Trend Aufschläge, der Sektor gewann 1,0 Prozent. Exxon Mobil kletterten um 0,5 und Chevron um 0,3 Prozent. Facebook stiegen nach den kräftigen Gewinnen des Vortages nun nochmals um 0,8 Prozent. Am Mittwoch hatte CEO Zuckerberg vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses ausgesagt. Analogic stürzten um 13,1 Prozent ab, nachdem das Unternehmen sich bereit erklärt hatte, sich von Altaris

