Die US-Währungshüter haben bei ihrer zweitägigen Sitzung am 20. und 21. März weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, konzentrierte sich die Diskussion nicht auf die grundsätzliche Frage, ob die Zinsen angehoben werden sollen, sondern vielmehr auf das Ausmaß weiterer Straffungen. Insgesamt sind die Fed-Mitglieder zuversichtlicher geworden, dass das 2-Prozent-Inflationsziel der US-Notenbank im Jahresverlauf erreicht werden kann. Diskutiert wurden zudem Risiken und Nutzen einer überhitzenden Konjunktur. Einige Notenbanker wiesen darauf hin, dass es nötig werden könnte, erste Signale auszusenden, die erkennen ließen, dass die Federal Reserve im Bedarfsfall bereit wäre, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, das für eine Abkühlung der Wirtschaft sorgen würde. Alle Mitglieder des Offenmarktausschusses waren sich einig, dass sich die Aussichten für die US-Wirtschaft verbessert haben, wie aus dem Sitzungsprotokoll überdies hervorgeht. Zugleich bereiten die Aussichten auf mögliche Handelskonflikte den meisten Währungshütern aber Sorge. Vergeltungsmaßnahmen anderer Volkswirtschaften für US-Importzölle könnten der US-Wirtschaft schaden, glauben sie.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

=== PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Umsatz 290 -4,3% 6 303 EBITDA 55 -8,3% 5 60 Ergebnis nach Steuern/Dritten 57 +343% 2 13 Ergebnis je Aktie 0,77 +88% 6 0,41 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,82 +37% 5 0,60

Weitere Termine:

07:30 DE/Tele Columbus AG, ausführliches Jahresergebnis

07:40 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK)

08:00 AT/OMV AG, Zwischenbericht 1Q

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Bauer AG, BI-PK

12:00 DE/Puma SE, HV

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Thyssenkrupp AG, ao AR-Sitzung, Thema u.a.

Stahlfusion mit Tata

- DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Abschluss der vierten

Runde der Tarifverhandlungen (seit 11.4.)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende MTU Aero Engines 2,30 EUR Reckitt Benckiser 0,977 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 242.000 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2038 im Volumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2048 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0.125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.645,30 0,16 Nikkei-225 21.666,98 -0,09 Schanghai-Composite 3.191,77 -0,51 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.293,97 -0,83 DAX-Future 12.278,00 -0,84 XDAX 12.272,53 -0,85 MDAX 25.611,04 -0,79 TecDAX 2.563,56 -0,19 EuroStoxx50 3.419,71 -0,55 Stoxx50 3.024,38 -0,53 Dow-Jones 24.189,45 -0,90 S&P-500-Index 2.642,19 -0,55 Nasdaq-Comp. 7.069,03 -0,36 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,36% +21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Seitwärtsbewegung rechnen Händler am Donnerstag an den europäischen Börsen. Zwar hat sich die Syrien-Krise erst einmal nicht weiter verschärft. Das Weiße Haus meint nun, Raketen-Angriffe seien zunächst einmal nur eine Option. Andeutungen von Präsident Donald Trump, Raketen-Angriffe seien bereits beschlossen, hatten die Börsen am Mittwoch belastet. "Von daher gibt es erst einmal keinen Grund für weiter fallende Kurse", sagt ein Händler. Asien zeigt sich am Morgen relativ gelassen und tendiert in engen Grenzen uneinheitlich. "Und auch in den USA ist die Lage besser als die Stimmung", sagt er. "Nach oben ist aber auch nicht viel zu erwarten", so der Händler. Denn die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien sei nach wie vor nicht vom Tisch. Keine Impulse gehen derzeit von der Zinsseite aus. Nachdem die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten etwa im Rahmen der Erwartungen ausfielen, kamen auch vom Fed-Protokoll keine nennenswerten Einflüsse. Zwar sind die Notenbanker zuversichtlicher geworden, dass ihr Inflationsziel von 2 Prozent bald erreicht wird, und sie machen sich Gedanken um eine mögliche Überhitzung der Wirtschaft. Die zehnjährige US-Rendite gibt am Morgen trotzdem noch etwas nach auf 2,78 Prozent.

Rückblick: Die Stimmung an den Börsen hat schlagartig gedreht, indem sich die Anleger vorsichtiger positionierten. Die jüngste Entwicklung im Syrien-Konflikt belastete, nachdem US-Präsident Donald Trump per Twitter Russland gewarnt hat, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" werden. Vor allem der Sektor der Reise- und Freizeitunternehmen litt unter der Entwicklung in Syrien, der europäische Subindex verlor 1,2 Prozent. Aktien von Lufthansa, Carnival und Thomas Cook fielen alle über 2 Prozent. Tesco stiegen nach Geschäftszahlen um 7,1 Prozent. Laut Jefferies ist das EBIT 3 Prozent über den Erwartungen ausgefallen. Im Fahrwasser gewannen Morrison 1,5 Prozent und Sainsbury 0,7 Prozent. Nach unter den Erwartungen liegenden Umsatzzahlen ging es für Asos um 2,4 Prozent nach unten. Die Aktie von Sulzer gab um 8,5 Prozent nach. Nachhaltig belastend wirkten sich die US-Sanktionen gegen den Hauptaktionär Renova und deren Chairman, den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, aus.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, befinden sich diese Gespräche allerdings noch im Anfangsstadium. Es wäre das dritte Mal in vier Jahren, dass sich die US-Tochter der Deutschen Telekom und der Rivale Sprint an einem Zusammenschluss versuchen. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 2,1 Prozent nach oben. Im MDAX stieg die Aktie von Jungheinrich um 1,5 Prozent, nachdem die Analysten von Hauck & Aufhäuser den Wert auf "Kaufen" hochgestuft haben. Im TecDAX gehörten Cancom zu den Gewinnern, die Aktie ging mit einem Plus von 5,6 Prozent aus dem Handel. Laut der Analysten von Warburg steht der Cloud-Bereich für Cancom hinsichtlich des künftigen Wachstums im Fokus.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler hat einzig die Titel von Steinhoff als auffällig bezeichnen können. Diese wurden 8 Prozent fester gestellt. Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhändler hatte weiteres Tafelsilber veräußert, um seinen Schuldenberg abzutragen.

USA / WALL STREET

Leichter - Sorgen vor einer militärischen Eskalation rund um Syrien und eine entschlossene US-Notenbank haben die Wall Street belastet. US-Präsident Donald Trump hatte Russland ultimativ gewarnt, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" würden. Dazu gesellten sich unbestätigte Berichte, wonach die saudische Luftabwehr eine weitere Rakete über Riad abgefangen habe. Vermeintlich sichere Anlagen wie Gold, Anleihen oder Yen profitierten von der Verschärfung im Syrien-Konflikt. Auch das Thema Inflation beschäftigte Börsianer wieder: Die Verbraucherpreise lagen in der Kernrate über den von der Fed angepeilten 2 Prozent. Dazu passte eine recht entschlossen wirkende Fed. Die US-Währungshüter hatten bei ihrer März-Sitzung weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet. Wie aus dem Protokoll hervorging, diskutierte die Fed darüber, im Bedarfsfall für eine Abkühlung der Wirtschaft zu sorgen. Bislang hatte stets eine unterstützende Geldpolitik im Mittelpunkt gestanden. Die Zinserhöhungsfantasien drückten die Aktienkurse zusätzlich. Mit der anhaltenden Ölpreisrally verbuchten Energiewerte gegen den Trend Aufschläge, der Sektor gewann 1,0 Prozent. Exxon Mobil kletterten um 0,5 und Chevron um 0,3 Prozent. Facebook stiegen nach den kräftigen Gewinnen des Vortages nun nochmals um 0,8 Prozent. Am Mittwoch hatte CEO Zuckerberg vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses ausgesagt. Analogic stürzten um 13,1 Prozent ab, nachdem das Unternehmen sich bereit erklärt hatte, sich von Altaris

April 12, 2018 01:34 ET (05:34 GMT)

übernehmen zu lassen. Die Aktie hatte aber zuletzt deutlich über dem Angebotspreis notiert.Die Rentennotierungen zogen mit der drohenden Eskalation in Syrien an. Die Zehnjahresrendite der US-Staatsanleihen verlor 2 Basispunkte auf 2,78 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.20 Uhr EUR/USD 1,2360 -0,1% 1,2368 1,2385 EUR/JPY 132,18 +0,1% 132,10 132,13 EUR/CHF 1,1858 +0,1% 1,1847 1,1854 GBP/EUR 1,1475 +0,0% 1,1418 1,1468 USD/JPY 106,95 +0,1% 106,81 106,66 GBP/USD 1,4182 +0,0% 1,4178 1,4202 Bitcoin BTC/USD 6.953,64 +0,7% 6.908,69 6.931,84

Der Dollar sackte gegen den Yen klar unter 107 ab, erholte sich aber mit den Fed-Verlautbarungen von seinen Tagestiefs. Die Zinsfantasie stützte den Greenback auch gegenüber dem Euro, der seine Tagesgewinne wieder abgab und mit 1,2361 Dollar praktisch auf dem Stand des Vorabends notierte. Der russische Rubel drehte im Tagesverlauf zum US-Dollar ins Plus. Im Devisenhandel verwies man auf Meldungen, wonach Satellitenbilder einen Abzug russischer Kriegsschiffe aus einem syrischen Hafen zeigten. Im Handel wertete man dies als Zeichen dafür, dass im Falle eines US-Angriffs auf Syrien keine unmittelbare Konfrontation mit russischen Kriegsschiffen drohe.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,01 66,82 +0,3% 0,19 +11,2% Brent/ICE 72,17 72,06 +0,2% 0,11 +10,1%

Der Ölpreis setzte mit den Spannungen rund um Syrien und den Raketenmeldungen aus Saudi-Arabien seine Rally fort. WTI stieg um 2,0 Prozent auf 66,82 Dollar, Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 72,06 Dollar. Die entgegen den Erwartungen gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA bremsten den Ölpreisanstieg etwas, nachdem WTI im Verlauf den höchsten Stand seit Dezember 2014 erklommen hatte. Der Preis für Brent bewegte sich weiter auf einem Dreijahreshoch. Auch wenn Syrien kein echter Ölproduzent sei, bestehe die Sorge vor einem Lieferengpass, sollte die Lage im Nahen Osten militärisch eskalieren, hieß es. Im asiatischen Handel legen die Ölpreise weiter zu, wenn auch mit einem gebremsten Tempo.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.349,70 1.353,37 -0,3% -3,68 +3,6% Silber (Spot) 16,64 16,68 -0,2% -0,04 -1,8% Platin (Spot) 927,25 931,50 -0,5% -4,25 -0,2% Kupfer-Future 3,08 3,12 -1,2% -0,04 -7,1%

Die Feinunze Gold verteuerte sich mit den geopolitischen Spannungen im späten Handel um 0,8 Prozent auf 1.352 Dollar. Die falkenhaften Fed-Aussagen und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen halbierten allerdings die Aufschläge des zinslosen Edelmetalls. Im asiatischen Handel gibt das Edelmetall einen Teil der Gewinne wieder ab.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

RUSSLAND

Vor dem Hintergrund des von US-Präsident Donald Trump angedrohten Angriffs auf Syrien hat der russische Staatschef Wladimir Putin an den "gesunden Menschenverstand" bei der Lösung internationaler Krisen appelliert. Die Lage auf der Welt werde immer "chaotischer" und gebe Anlass zur "Sorge", sagte Putin am Mittwoch in einer Rede vor ausländischen Diplomaten im Kreml. "Dennoch hoffen wir, dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält."

US-POLITIK

Eine Gruppe von US-Senatoren will mit einer Gesetzesinitiative den Sonderermittler Robert Mueller vor dem Rauswurf durch die Regierung schützen. Der von den vier Parlamentariern in die Kongresskammer eingebrachte Entwurf soll sicherstellen, dass der Ermittler zur Russland-Affäre nur aus "gutem Grund" entlassen werden darf. Mit ihrem Vorstoß reagieren die Senatoren aus den Reihen der Republikaner und der oppositionellen Demokraten auf die zuletzt verschärften Verbalattacken von Präsident Trump gegen Mueller.

FLUGGESELLSCHAFTEN

Nach der Drohung von US-Präsident Trump mit einem Angriff in Syrien ändern mehrere internationale Fluggesellschaften ihre Flugrouten. Air France modifizierte die Flugpläne für Reiseziele in der Nähe des Bürgerkriegslands, darunter die Städte Beirut und Tel Aviv, wie die französische Fluglinie am Mittwoch mitteilte. Die Lufthansa-Gruppe erklärte auf AFP-Anfrage, der betreffende Luftraum im östlichen Mittelmeer werde durch ihre Airlines als "Vorsichtsmaßnahme" bereits seit längerem nicht überflogen.

SYRIEN

Der UN-Sicherheitsrat soll sich nach der Angriffsdrohung der USA erneut mit dem Syrien-Konflikt befassen. Bolivien beantragte für Donnerstag ein Treffen des höchsten UN-Gremiums, um über "die jüngste rhetorische Eskalation" und die Gefahr "einseitiger Maßnahmen" zu beraten, hieß es in dem Antragstext, den AFP einsehen konnte.

VW

will bereits am Donnerstag über die bevorstehenden personellen Veränderungen im Vorstand beraten. Die für Freitag geplante Aufsichtsratssitzung sei vorgezogen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Im Anschluss an die Sitzung soll eine Erklärung veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass Konzernchef Matthias Müller seinen Posten räumen muss und von VW-Markenchef Herbert Diess abgelöst wird. Volkswagen hatte entsprechende Berichte am Dienstag nicht bestätigt.

BAUER

hat sich 2017 trotz eines besseren operativen Geschäfts nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten. Das Nettoergebnis wurde durch nicht-operative Effekte, vor allem durch Belastungen aus einem Schiedgerichtsverfahren in Hongkong, getrübt. Dennoch will der Bau- und Maschinenbaukonzern eine gleichbleibende Dividende von 10 Cent je Aktie zahlen.

GEA

hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und benötigt nun für das Erreichen seiner Ziele 2018 einen guten Auftragseingang im zweiten Quartal. Im ersten Quartal sei der Auftragseingang allerdings auf rund 1,100 Milliarden Euro gefallen, teilten die Düsseldorfer mit. Ungünstige Wechselkurse belasteten dabei mit 60 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Auftragseingang noch 1,136 Milliarden Euro erreicht. Den Umsatz steigerte Gea im Quartal auf rund 1,035 Milliarden von 1,004 Milliarden Euro im Vorjahr. Das operative EBITDA fiel aber auf rund 65 Millionen von 96 Millionen Euro im Vorjahr. Damit setzt sich die Geschäftsschwäche bei Gea fort.

MBB

bestätigt die bereits veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 und schlägt erneut eine Sonderdividende vor. Für das Geschäftsjahr 2017 wird der Verwaltungsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie (Vorjahr 0,61) und eine Sonderdividende in gleicher Höhe vorschlagen. MBB bestätigte neben den vorläufigen Geschäftszahlen auch den Ausblick auf 2018.

STEINHOFF

Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelhändler verkauft weiteres Tafelsilber, um seinen Schuldenberg abzutragen. Nachdem sich das Unternehmen bereits von Aktien des südafrikanischen Industriekonzerns KAP getrennt hat, will Steinhoff nun einen Anteil von bis zu 6 Prozent an der Steinhoff Africa Retail Ltd zu Geld machen.

CARREFOUR

Die Supermarktkette Carrefour hat im ersten Quartal 2018 wegen ungünstiger Marktentwicklungen in Europa weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank zu aktuellen Wechselkursen um 2,4 Prozent auf 20,8 Milliarden Euro, wie die Carrefour SA mitteilte.

SAINT-GOBAIN

Der Baustoffkonzern hat einen Anteil von 50 Prozent an der Flachglasproduktion des chinesischen Konzern JJG gekauft. Die Produktion in China habe eine Gesamtkapazität von 160.000 Tonnen pro Jahr, teilte der Konzern mit. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

VIVENDI

Der französische Medienkonzern hat seine Beteiligung an der italienischen Mediaset auf Druck der Aufseher umgeschichtet. Das Unternehmen hat einen Anteil von 19,19 Prozent an einen Treuhänder überführt, wie die italienische Regulierungsbehörde Agcom mitteilte.

