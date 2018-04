EXCHANGE NOTICE, APRIL 12, 2018 SHARES



AKTIA BANK PLC: COMBINATION OF SHARES AND SHARE ISSUE WITHOUT PAYMENT



R shares and A shares of Aktia Bank plc will be combined. The combined shares of Aktia Bank plc will be trade with the new trading code AKTIA. A total of 2 383 851 shares directed to the holders of series R shares in deviation from the pre-emptive rights of the shareholders will be traded as old shares. The changes will be valid from 13 April 2018.



New identifiers of Aktia Bank plc's share:



Trading code: AKTIA ISIN code: FI4000058870 Orderbook id: 69423 Number of shares: 68 962 662 Trading starts: 13 April 2018



Trading ends:



Trading code: AKTRV ISIN code: FI4000058888 Orderbook id: 69425 Last trading date: 12 April 2018



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 12. HUHTIKUUTA 2018 OSAKKEET



AKTIA PANKKI OYJ: OSAKKEIDEN YHDISTELY JA MAKSUTON OSAKEANTI



Aktia Pankkia Oyj:n A- ja R-osakelajit yhdistellään. Aktia Pankki Oyj:n yhdistellyt osakkeilla tullaan käymään uudella kaupankäyntitunnuksella AKTIA. Yhteensä 2 383 851 maksuttomassa osakeannissa R-osakkeiden omistajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattua osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. Muutokset ovat voimassa 13.4.2018.



Aktia Pankki Oyj:n uudet osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: AKTIA ISIN-koodi: FI4000058870 id: 69423 Osakemäärä: 68 962 662 Kaupankäynti alkaa: 13.4.2018



Kaupankäynti päättyy:



Kaupankäyntitunnus: AKTRV ISIN-koodi: FI4000058888 id: 69425 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 12.4.2018



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260