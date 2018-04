Der in einen Bilanzskandal verwickelte Handelskonzern Steinhoff hat aus dem Verkauf von Aktien ihrer südafrikanischen Tochter rund 254 Millionen Euro erlöst. Der Konzern platzierte 200 Millionen Aktien der Steinhoff Africa Retail Limited, wie Steinhoff am Donnerstag mitteilte. Mit diesem Schritt sollen Schulden in Südafrika verringert werden.

