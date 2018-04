Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte dürften sich Anleger angesichts einer möglichen Eskalation in der Syrien-Krise am Donnerstag zurückhalten. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart praktisch unverändert bei 12.298 Punkten. Am Mittwoch hatte das deutsche Börsenbarometer 0,8 Prozent nachgegeben. Die Ankündigung eines möglichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...