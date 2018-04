Zürich - Nach dem Entscheid des Leipziger Verwaltungsgerichts führen erste deutsche Städte noch 2018 Fahrverbote für Dieselautos ein. Eine Analyse des Internet-Vergleichsdienstes comparis.ch zeigt: Jede zweite Diesel-Occasion auf dem Comparis-Autoportal wäre von derartigen Verboten betroffen. Die Nachfrage nach dem Selbstzünder auf dem grössten Automarkt der Schweiz ist im März um 20 Prozent eingebrochen und hat ein Rekordtief erreicht.

Schon dieses Frühjahr sollen erste Fahrverbote in Deutschland in Kraft treten. Und auch die Genfer Regierung hat angekündigt, ein temporäres Fahrverbot für alte Dieselfahrzeuge zu prüfen. Die richten sich an Dieselautos mit den Abgasnormen Euro-1 bis Euro-5. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die vor September 2015 in Verkehr gesetzt wurden. Laut Bundesamft für Statistik (BfS) verkehren rund eine Million solcher Autos auch ...

