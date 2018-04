Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Trump hat als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. Trump sehe Syriens Machthaber Baschar al-Assad und Moskau in der Verantwortung, sagte seine Sprecherin Sarah Sanders. Eine endgültige Entscheidung über einen Raketenangriff sei aber noch nicht gefallen: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch." Auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis betonte, die USA und ihre Verbündeten sammelten noch Informationen über den mutmaßlichen Giftgasangriff. Russland warnte die USA vor einem Vergeltungsangriff. Die syrische Armee evakuierte offenbar mehrere Gebäude in Damaskus. Moskau wies Trumps Drohungen entschieden zurück. "Alle Seiten" müssten Schritte unterlassen, die in Wirklichkeit "durch nichts gerechtfertigt" seien, sagte ein Kreml-Sprecher. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, die Raketen sollten auf "Terroristen" abgefeuert werden und nicht auf die "legitime Regierung" Syriens, die schon seit Jahren den "internationalen Terrorismus auf ihrem Staatsgebiet bekämpft". Auch Russlands Präsident Wladimir Putin mahnte zu Zurückhaltung. Die Lage auf der Welt werde immer "chaotischer" und gebe Anlass zur "Sorge", sagte er. "Dennoch hoffen wir, dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält."

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 242.000 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.645,30 +0,16% Nikkei-225 21.673,97 -0,06% Hang-Seng-Index 30.834,51 -0,20% Kospi 2.449,25 +0,21% Shanghai-Composite 3.191,90 -0,50% S&P/ASX 200 5.815,40 -0,23%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Wie bereits in den USA drücken die geopolitischen Spannungen auf die Stimmung, allen voran die Drohung von US-Präsident Donald Trumps, wegen des angeblichen Einsatzes von Giftgas, mit Raketenangriffen gegen das syrische Regime vorzugehen. Dass die Aktienkurse nicht stärker nachgeben, schreiben Teilnehmer der Aussicht auf robuste Quartalsberichte der Unternehmen zu. Lediglich in Südkorea steht ein kleines Plus an der Anzeigetafel, nachdem die Notenbank des Landes bei ihrem Zinstreffen von einer Zinserhöhung abgesehen und die Leitzinsen unverändert gelassen hat. Neben der Geopolitik lasse der falkenhafte Ton im am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bei den Anlegern keine Kaufstimmung aufkommen, berichten Marktteilnehmer. Und außerdem schwele der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter. Gesucht sind angesichts der gestiegenen Ölpreise Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor. In Sydney gewinnen Oil Search 1,4 Prozent und Rio Tinto und BHP Billiton je etwa ein halbes Prozent. In Hongkong verteuern sich Cnooc um 3,7 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Bed, Bath & Beyond sackten um 14,6 Prozent ab auf 18,36 Dollar. Das Unternehmen traf zwar mit seinem Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Analystenerwartungen, allerdings sorgte der unerwartet deutliche Rückgang bei den flächenbereinigten Umsätzen für Enttäuschung. Der Kurs des Computerherstellers HP gab um 1,7 Prozent nach auf 21,23 Dollar, Apple zeigten sich mit 172,72 Dollar gut behauptet. Die Marktforscher Gartner und IDC hatten mit sich teils widersprechenden Aussagen zum Computermarkt im ersten Quartal aufgewartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.189,45 -0,90 -218,55 -2,14 S&P-500 2.642,19 -0,55 -14,68 -1,18 Nasdaq-Comp. 7.069,03 -0,36 -25,28 2,40 Nasdaq-100 6.583,44 -0,49 -32,43 2,92 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 726 Mio 885 Mio Gewinner 1.487 2.243 Verlierer 1.443 735 unverändert 146 95

Leichter - Sorgen vor einer militärischen Eskalation in Syrien und eine weiter auf Zinserhöhungskurs befindliche US-Notenbank belasteten den Aktienmarkt. Vermeintlich sichere Anlagen wie Gold, Anleihen oder der Yen profitierten von der Verschärfung im Syrien-Konflikt. Auch das Thema Inflation beschäftigte die Börsianer, denn die Verbraucherpreise lagen in der Kernrate über den von der Fed angepeilten 2 Prozent. Dazu passte, dass die Währungshüter bei ihrer Märzsitzung weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachteten. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging, diskutierte die Fed darüber, im Bedarfsfall für eine Abkühlung der Wirtschaft zu sorgen. Bislang hatte stets eine unterstützende Geldpolitik im Mittelpunkt gestanden. Mit der anhaltenden Ölpreisrally verbuchten Energiewerte gegen den Markttrend Aufschläge, der Sektor gewann 1,0 Prozent. Facebook stiegen nach den kräftigen Gewinnen des Vortages nochmals um 0,8 Prozent. Fastenal fielen um 6,2 Prozent, nachdem der Schraubenfabrikant mit seinem Gewinn die Markterwartung verfehlt hatte. Analogic stürzten um 13,1 Prozent ab, nachdem das Unternehmen sich bereit erklärt hatte, sich von Altaris übernehmen zu lassen. Die Aktie hatte aber zuletzt deutlich über dem Angebotspreis notiert.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,30 -0,8 2,31 109,7 5 Jahre 2,61 -1,4 2,62 68,7 10 Jahre 2,78 -2,3 2,80 33,5

Die Rentennotierungen zogen mit der drohenden Eskalation in Syrien an. Die Zehnjahresrendite der US-Staatsanleihen verlor 2 Basispunkte auf 2,78 Prozent. Das Fed-Protokoll entfaltete nur kurzzeitig eine stützende Wirkung auf die Renditen, letztlich überwog die Risikoaversion und die Suche nach Sicherheit.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:22 % YTD EUR/USD 1,2358 -0,1% 1,2368 1,2376 +2,9% EUR/JPY 132,17 +0,1% 132,10 132,48 -2,3% EUR/GBP 0,8715 -0,1% 0,8723 0,8709 -2,0% GBP/USD 1,4180 +0,0% 1,4178 1,4213 +4,9% USD/JPY 106,95 +0,1% 106,81 107,05 -5,0% USD/KRW 1070,45 +0,3% 1066,86 1067,74 +0,3% USD/CNY 6,2791 +0,2% 6,2690 6,2799 -3,5% USD/CNH 6,2772 +0,0% 6,2743 6,2762 -3,6% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,7751 -0,1% 0,7757 0,7744 -0,9% NZD/USD 0,7368 +0,2% 0,7356 0,7357 +3,8% Bitcoin BTC/USD 6.942,80 +0,5% 6.908,69 6.849,94 -49,2%

Der Dollar fiel wieder auf unter 107 Yen zurück, erholte sich aber mit den Fed-Verlautbarungen von seinen Tagestiefs wieder etwas. Die Zinsfantasie stützte den Greenback auch gegenüber dem Euro, der seine Tagesgewinne wieder abgab und mit 1,2361 Dollar praktisch auf dem Stand des Vorabends notierte. Der Rubel drehte im Tagesverlauf zum US-Dollar ins Plus. Im Devisenhandel verwies man auf Meldungen, wonach Satellitenbilder einen Abzug russischer Kriegsschiffe aus einem syrischen Hafen zeigten. Im Handel wertete man dies als Zeichen dafür, dass im Falle eines US-Angriffs auf Syrien keine unmittelbare Konfrontation mit russischen Kriegsschiffen drohe.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,07 66,82 +0,4% 0,25 +11,3% Brent/ICE 72,16 72,06 +0,1% 0,10 +10,1%

Die Ölpreise setzten mit den Spannungen rund um Syrien ihre Rally fort. WTI stieg um 2,0 Prozent auf 66,82 Dollar, Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 72,06 Dollar. Die entgegen den Erwartungen gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA bremsten den Ölpreisanstieg etwas, nachdem WTI im Verlauf den höchsten Stand seit Dezember 2014 erklommen hatte. Der Preis für Brent bewegte sich weiter auf einem Dreijahreshoch. Auch wenn Syrien kein echter Ölproduzent sei, bestehe die Sorge vor einem Lieferengpass, sollte die Lage im Nahen Osten militärisch eskalieren, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.350,28 1.353,37 -0,2% -3,10 +3,6% Silber (Spot) 16,65 16,68 -0,2% -0,03 -1,7% Platin (Spot) 928,10 931,50 -0,4% -3,40 -0,2% Kupfer-Future 3,07 3,12 -1,4% -0,04 -7,3%

Die Feinunze Gold verteuerte sich mit den geopolitischen Spannungen im späten US-Handel um 0,8 Prozent auf 1.352 Dollar. Die falkenhaften Fed-Aussagen und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen halbierten allerdings die Aufschläge des zinslosen Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

