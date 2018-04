Die kika/Leiner-Mutter Steinhoff platzierte Aktien ihrer Tochter Steinhoff Africa Retail Limited. In einem Accelerated Bookbuilding wurde 200 Mio. Aktien zu R18,75 an qualifizierte Investoren verkauft. Das entspricht einem Abschlag von 2,6 Prozent zum gestrigen Schlusskurs. Investec Bank Limited führte die Platzierung durch, das Buch war mehrfach überzeichnet, heisst es. In Summe erlöste Steinhoff 254 Mio. Euro. Steinhoff Snooze - eine Marke von Steinhoff; Bildquelle: steinhoffinternational.com 10674 steinhoff_platziert_aktien_von_tochter

