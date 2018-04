Companisto-Startup NDI AG sammelt 3,5 Millionen Euro ein DGAP-News: Companisto GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Companisto-Startup NDI AG sammelt 3,5 Millionen Euro ein 12.04.2018 / 08:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Companisto-Startup NDI AG sammelt 3,5 Millionen Euro ein Auf der Crowdinvesting-Plattform Companisto wurde heute erneut eine sehr große Investitionsrunde abgeschlossen. Das patentierte REPLICATE(R) System der Natural Dental Implants Aktiengesellschaft (NDI AG) ist eine Lösung zur Versorgung einer Zahnlücke nach einer Zahnentfernung mit einem vollständig individuell gefertigten Zahnersatz. Die Versorgung mit dem REPLICATE(R) Zahn ist für den Patienten einfacher, schonender, schneller und spart Geld. Diese Idee überzeugte die Investoren auf Companisto. Das im Crowdinvesting maximale Kapitalvolumen von 2,5 Millionen Euro wurde voll ausgeschöpft. Breite Investorenbasis mit namhaften Co-Investoren Bei der NDI AG sind neben den Crowdinvestoren von Companisto weitere bekannte Investoren mit an Bord. HTGF, BB Biotech Ventures, GUB und IBB Beteiligungsgesellschaft haben bislang 7,7 Mio. Euro in die NDI AG investiert. Die Investitionsbank Berlin hat zur Finanzierung des Geschäftsaufbaus mit einem Darlehen im Rahmen des ProFIT-Programms von 890.000 Euro beigetragen. In der jetzt abgeschlossenen Finanzierungsrunde investierte GUB erneut eine Million Euro als Co-Investment, zusätzlich zu den 2,5 Millionen Euro durch die Crowdinvestoren von Companisto. Nach dem Crowdinvesting an die Börse Eine Besonderheit zeichnete sich schon während der aktuellen Investitionsrunde auf Companisto ab. Die Natural Dental Implants AG hat einen Vertrag mit der EnterNEXT über die Vorbereitung und organisatorische Begleitung eines Börsengangs an der Euronext abgeschlossen. Obwohl derzeit noch verschiedene Möglichkeiten für die Anschlussfinanzierung verfolgt werden, geht die NDI AG mit dem Vertragsabschluss einen kräftigen Schritt in Richtung IPO. Rüdger Rubbert, Vorstand der NDI AG, sagt dazu: "Ein Börsengang ist der Königsweg für einen Exit und krönt jede technologie-orientierte Unternehmensgründung. Für die NDI AG wäre das ein herausragender Meilenstein." Das Crowdinvesting sei bereits der Probelauf für den Börsengang gewesen, so Rubbert weiter. "Unsere äußerst erfolgreiche Companisto-Kampagne hat gezeigt, dass unser Produkt und unsere Geschäftsentwicklung überzeugen und ein sehr großes Interesse von Privatanlegern existiert. Dies ist natürlich eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Börsengang. Auch Dank der Crowdinvestoren von Companisto wird ein IPO der NDI AG wahrscheinlicher". Auch für Companisto ist der mögliche Börsengang eine tolle Nachricht. "Hier deutet sich eine echte Erfolgsgeschichte mit einer deutlich steigenden Unternehmensbewertung für die Investoren auf unserer Plattform an", sagt Tamo Zwinge, Gründer und Geschäftsführer von Companisto. Nach Abschluss der Finanzierungsrunde für die NDI AG kann auf Companisto zurzeit in sieben weitere Startups investiert werden. Über die NDI AG: Das Berliner Startup-Unternehmen NDI entwickelte in den letzten Jahren ein neuartiges Verfahren, mit welchem ein nicht-erhaltungswürdiger Zahn vor dem Ziehen im Mund des Patienten gescannt und aus diesen Daten eine Kopie (ein Replikat) des bestehenden Zahnes hergestellt wird. Dieser Ersatzzahn wird nach dem Ziehen des Zahnes sofort in das frische Zahnfach eingesetzt. Der neue Zahn wächst in den folgenden Monaten ein. Die Gründer Rüdger Rubbert und Lea Ellermeier sowie Dr. Ernst-Ulrich Berndt sind die Initiatoren und bis heute treibenden Kräfte, die die Natural Dental Implants AG 2009 gegründet hatten mit dem Ziel, patientenfreundliche Lösungen für den Zahnersatz zu entwickeln. Über Companisto: Companisto (www.companisto.com) ist eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten mit Pioniergeist, die es sich zum Ziel gemacht haben, Innovationen den Weg zu bereiten. Im Erfolgsfall erzielen sie mit ihren Investitionen in Startups eine Rendite. Die Plattform ist Marktführer für Crowdinvestings (auch Crowdfunding für Startups oder Schwarmfinanzierung genannt) in der DACH-Region und eine führende Crowdinvesting-Plattform in Europa. Aktuell sind über 82.000 Investoren bei Companisto registriert, die sich gemeinsam mit einem Finanzierungsvolumen von knapp 50 Millionen Euro an Startups und Wachstumsunternehmen beteiligt haben. Pressekontakt: Roland Panter presse(at)companisto.de +49 (0)30 - 208 484 957 Phone +49 (0)30 - 208 484 941 Fax Companisto GmbH Köpenicker Str. 154 10997 Berlin, Germany 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 673635 12.04.2018

AXC0074 2018-04-12/08:22